Chicharito Hernández al Valencia: Las claves del fichaje

El delantero mexicano es objetivo prioritario para el equipo de Marcelino, pero su incorporación no es sencilla.

En días recientes la llegada de Javier Hernández al Valencia parecía muy cerca de concretarse. Sin embargo, las posturas enfrentadas entre los clubes involucrados han enfriado la operación, que podría requerir aún muchos días para llegar a término.

Te presentamos los puntos clave del traspaso:

Chicharito quiere ser titular

El delantero mexicano no está cómodo con su situación en el West Ham, donde el año pasado arrancó como fichaje estrella y terminó arrancando desde el banquillo la mayoría de los partidos tras la llegada de David Moyes a la dirección técnica a media temporada. Moyes fue sustituído por Manuel Pellegrini, quien para convencer a Chicharito de quedarse le prometió que sería importante en sus planes, pero eso no se ha traducido en un lugar fijo en el once inicial. Si bien las lesiones han sido parte del problema, Hernández no se siente tan importante como se le prometió ser y ve con buenos ojos un regreso a LaLiga.

El Valencia necesita un 9, pero solo cedido

El equipo de Marcelino tiene el peor ataque de LaLiga -igualado con el sotanero Huesca- con apenas 15 goles marcados en 17 partidos. Su mejor goleador es el centrocampista Dani Parejo, con tres tantos, mientras que Kevin Gameiro apenas suma dos y Michy Batshuayi solo uno, razón por la que el club está urgido de sumar un nuevo centro delantero para tratar de mejorar la eficacia ofensiva. Aquí hay dos condicionantes: 1) el Valencia necesita darle salida a Batshuayi, cedido por el Chelsea hasta final de temporada y que ha manifestado que desea cumplir con su cesión, aunque con varios pretendientes que podrían facilitar su partida; y 2) ante el agujero presupuestal que dejó la eliminación temprana en la Champions League, la directiva no quiere asumir un fichaje definitivo y solo pretende una cesión hasta el 30 de junio.

Hernández es del gusto de Marcelino

No es la primera vez que el delantero mexicano aparece en la agenda del Valencia. A Marcelino le agradan los 9 con sus atributos: buen sentido de ubicación y movilidad, con el olfato goleador que no ha mostrado Batshuayi -ni Gameiro-. El técnico asturiano estaría muy contento con su incorporación,

El West Ham quiere recuperar su inversión

El artículo sigue a continuación

Los Hammers son un equipo duro a la hora de negociar, no muy proclives a dejar salir a sus jugadores del primer equipo como cedidos. El West Ham pagó 18 millones de euros al Bayer Leverkusen por Chicharito en el verano de 2017 y quiere recuperar -e incluso lograr una plusvalía- su inversión. Será difícil convencer a su dirigencia de dejar ir al mexicano a préstamo, al menos hasta los días finales del mercado de invierno.

El entorno del mexicano mete presión con Sevilla y Betis

Al interés del Valencia se han sumado también equipos como el Sevilla y el Betis, clubes que aún no tendrían negociaciones tan avanzadas con el West Ham como el Valencia, pero cuyos nombres habrían sido filtrados por el entorno del mexicano para hacer presión en las pláticas y tratar de forzar una pronta resolución.