Chicharito deja de lado las críticas: “No tiene nada que ver lo que la gente habla”

El delantero mexicano llegó a ocho anotaciones en lo que va de la Temporada 2021 de MLS con LA Galaxy.

Javier Hernández está en plan grande en Major League Soccer. Chicharito llegó a ocho anotaciones en la Temporada 2021 tras anotarle a Vancouver Whitecaps en medio de las críticas que han sido una constante.

Estas se deben en gran medida a su ausencia de la Selección mexicana, a la que no ha sido convocado por una decisión de Gerardo Martino, ubicándose hombres como Henry Martín, Alan Pulido, Alexis Vega e incluso Rogelio Funes Mori por encima de él. Sin embargo, deja de lado los señalamientos y únicamente se enfoca en lo que significa el conjunto establecido en Carson, California.

"No tiene nada que ver lo que la gente habla, lo respeto, me enfoco en hacer lo mejor para que el equipo gane y entre a los Playoffs, estoy convencido de que este equipo está para ser campeón", dijo a pregunta expresa de Goal.

El ex Manchester United, Sevilla y Real Madrid vino de atrás para concretar una jugada que había iniciado Sebastian Lletget. Hoy sigue en lo más alto de la clasificación individual.

“Fue un gran gol de presión y transición, el pase fue fenomenal para superar líneas, Sebas me puso en gran posición, me puso la cereza y no tuve que hacer mucho para anotar”, mencionó.

“Cuando anotas y ganas estás más contento, tenemos que ver el lado positivo, es fácil hablar después cuando el partido lo ganas, pero debes mantener la estabilidad emocional”, explicó.

Tras nueve encuentros, el Galaxy es tercero de la Conferencia Este con 18 puntos, a seis de distancia del líder Seattle Sounders. Chicha se encuentra empatado en goles con Raúl Ruidíaz, aunque tiene el liderato.