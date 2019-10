Chicharito adelanta a De Jong en los planes de Lopetegui en el Sevilla

El mexicano irrumpe como titular ante el Levante en el once de gala del técnico vasco y gana la partida al holandés tras su mal partido en el Camp Nou

El recibe este domingo al en la novena jornada de y lo hace con una gran novedad en la alineación como es la entrada de Javier "Chicharito" Hernández. El delantero mexicano disfrutará de su primer partido como titular en el equipo de Nervión en el torneo español tras ser parte del once inicial únicamente en los dos primeros partidos de la fase de grupos de la UEFA .

El ex del parece haber adelantado definitivamente en los planes de Julen Lopetegui a Luuk De Jong, que hasta ahora había sido el hombre de referencia en los duelos de LaLiga en los que el técnico vasco usa su once de gala y se olvida de las rotaciones. De Jong había sido titular en 7 de los 8 anteriores partidos ligueros y aún no había visto portería, una racha que se agudizó en el último partido ante el en el Camp Nou cuando erró varias ocasiones claras.

Chicharito hasta ahora se había tenido que conformar con ser titular en los dos partidos de Europa League ante Qarabag y APOEL y en ambos encuentros marcó tras empezar titular, por lo que querrá continuar con su buena racha en los duelos en los que sale en el once inicial. Además, el mexicano también ha adelantado a Munir, que fue titular contra el , y a Dabbur, que sigue sin entrar en los planes del entrenador.

De hecho, el jugador nacido en Guadalajara es el delantero más efectivo de los cuatro del Sevilla, ya que ha marcado 2 goles en 6 tiros y el 50% de los tiros, 3, han ido a portería y el 33,3% acabaron en gol. Estos registros superan por mucho los de De Jong con 16 tiros y sólo el 25%, 4, fueron a puerta y no marcó ningún gol y los de Munir que marcó 1 gol en 11 remates y el 45,45% fueron a puerta. Sólo Nolito, Franco Vázquez y Óliver Torres mejoran su eficacia habiendo anotado también dos goles en lo que va de temporada.

Lopetegui también ha apostado por volver a dar la camiseta de titular a Joan Jordán por delante de Óliver Torres, que venía siendo titular en los dos últimos encuentros de LaLiga y también a Koundé, por delante de Carriço, que sufrió una lesión en las últimas semanas pero reapareció en el Camp Nou.