Cómo ver el Chicago Fire FC vs Charlotte FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 22 nov 2026 - 18:30 Soldier Field

El Chicago Fire FC recibe al Charlotte FC en el Soldier Field en un partido de la Major League Soccer con implicaciones para ambos equipos en la Conferencia Este.

El Chicago Fire FC de Gregg Berhalter llega tras ganar dos de sus últimos cinco partidos de liga. En el más reciente sufrió una ajustada derrota ante el Columbus Crew. Chicago ha demostrado que puede hacer daño a domicilio: marcó cuatro goles al Colorado Rapids en su última salida, pero aún busca regularidad en casa.

El Charlotte FC de Dean Smith llega a Illinois con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Smith ha mostrado un gran nivel ofensivo, con once goles en ese tramo, aunque el empate 3-3 ante el Inter Miami CF en su último encuentro puso de manifiesto que sigue teniendo problemas defensivos.

Los enfrentamientos directos entre estos clubes añaden interés al partido. Chicago lleva ventaja en los duelos recientes y el Soldier Field ha demostrado ser un escenario complicado para Charlotte.

Ambos clubes ocupan posiciones próximas en la clasificación de la Conferencia Este, por lo que ninguno puede tomarse este partido a la ligera. Los puntos en juego tienen mucho peso.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Chicago Fire FC vs Charlotte FC.

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