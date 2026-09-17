Youssef Chippo, exestrella de la selección marroquí, afirmó que las ciudades de Ceuta y Melilla son marroquíes, en un momento en el que aumenta la polémica en torno a la participación de las estrellas de la Liga española en una iniciativa de apoyo a los habitantes de Ceuta.

Chippo señaló, a través de la cadena beIN Sports durante su análisis del partido entre el Barcelona y el Racing de Santander en la Liga española: "Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes, son restos de la ocupación europea, y volverán a la soberanía marroquí, tarde o temprano".

Y añadió: "No es aceptable introducir cuestiones políticas en el deporte".

La exestrella marroquí consideró que la negativa del Barcelona a vestir camisetas de apoyo a Ceuta, así como la del trío del Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, supone un fracaso para la Federación Española, que trata de promocionar la ciudad.

Al mismo tiempo, Chippo defendió a Abdessamad Ezzalzouli, jugador del Real Betis, que se vio obligado a vestir esta camiseta antes del partido de su equipo contra el Villarreal, y agregó: "Ezzalzouli es un jugador marroquí, y nadie puede poner en duda su patriotismo ni su amor por Marruecos".

Un asunto polémico en LaLiga

El asunto tiene dimensiones políticas sensibles entre España y Marruecos.

Ceuta y Melilla son dos ciudades situadas en la costa norte del continente africano y bajo administración española, mientras que Marruecos las considera dos ciudades marroquíes ocupadas y reclama su recuperación.

Mbappé, Vinícius y Konaté, el trío del Real Madrid, generaron una gran polémica, después de que decidieran, antes del partido contra el Elche, doblar las camisetas por la zona del mensaje, para que no apareciera el eslogan escrito en ellas, con el deseo de evitar posibles reacciones negativas en Marruecos.

Los jugadores del Real Madrid habían recibido las camisetas que llevan la frase "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar", que preparó la asociación de empresarios de Valencia dentro de una iniciativa que abarcó los partidos del Villarreal, el Levante, el Elche y el Valencia.

La decisión de los jugadores llegó apenas un día después de la polémica que suscitó el marroquí Abdessamad Ezzalzouli, jugador del Real Betis, debido a su participación en la misma iniciativa.

Durante el partido entre el Villarreal y el Real Betis, los jugadores del conjunto andaluz participaron en la iniciativa y aparecieron sobre el terreno de juego vistiendo camisetas de apoyo a Ceuta, y Ezzalzouli, jugador de la selección marroquí, estaba entre ellos.

Después de eso, el jugador fue objeto de amplias críticas y ataques a través de las redes sociales por parte de marroquíes, lo que le llevó a borrar sus publicaciones relacionadas con la iniciativa, antes de salir a defender su postura.

Ezzalzouli aclaró que la camiseta tiene "un carácter social en apoyo a los residentes y habitantes de la ciudad", negando que la iniciativa tuviera objetivos políticos o supusiera cualquier ofensa hacia Marruecos.

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