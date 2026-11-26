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El francés Lucas Chevalier, portero del París Saint-Germain, está dispuesto a abandonar el club en el próximo mercado de invierno, después de no haber logrado recuperar su puesto en el once titular, ya que el entrenador Luis Enrique sigue apostando por el ruso Matvey Safonov.

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Según informa «Foot Mercato», citando al diario «L'Équipe», Chevalier ya no oculta ante su círculo más cercano su deseo de abandonar París en busca de minutos con regularidad, ya que su continuidad en el banquillo amenaza su carrera y su futuro con la selección francesa.

El PSG fichó al guardameta francés en el verano de 2025 procedente del Lille a cambio de 40 millones de euros para suplir la marcha del italiano Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, la experiencia no ha salido según lo previsto, pese al prometedor arranque de Chevalier, que brilló en su primer partido oficial, la Supercopa de Europa ante el Tottenham, en la que contribuyó al título de su equipo en la tanda de penaltis.

Pero el rendimiento del portero decayó después y cometió algunos errores que dañaron su imagen dentro del vestuario. Además, se vio envuelto en una polémica fuera del terreno de juego por una interacción que se le atribuyó con una publicación vinculada a la extrema derecha, antes de perder la titularidad durante noviembre y diciembre de 2025.

Por su parte, Safonov aprovechó la oportunidad y ofreció actuaciones de gran nivel, entre las que destacó su exhibición en la tanda de penaltis ante el Flamengo, con lo que se ganó la confianza del cuerpo técnico y arrebató a Chevalier el puesto de portero titular.

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Las consecuencias de este bajón no se han limitado a su participación con el PSG, ya que el guardameta francés se quedó sin la oportunidad de formar parte de la lista de su selección para el Mundial 2026, después de que el cuerpo técnico prefiriera a Robin Risser. Así, en poco tiempo ha perdido su sitio tanto en el club como en la selección.

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Chevalier prefiere jugar antes que quedarse en París

Chevalier se empeñó en seguir en la capital francesa el pasado verano, cuando su nombre sonó para salir, con la esperanza de recuperar la titularidad. Sin embargo, la apuesta continuada de Luis Enrique por Safonov le ha llevado a replantearse su futuro.

El informe de «L'Équipe» señala que el portero está dispuesto a estudiar todas las opciones, ya sea una cesión o una salida definitiva, siempre que su nuevo destino le garantice jugar con regularidad.

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El PSG estuvo cerca el pasado verano de fichar al portero japonés Zion Suzuki, pero este acabó optando por el Aston Villa. Aquello permitió a Chevalier quedarse, aunque al mismo tiempo dejó al descubierto el deseo del club de reforzar la portería.

La lesión de Neuer podría abrirle una puerta en Alemania

Entre las posibilidades que podrían brindar a Chevalier una salida figura la situación de Manuel Neuer en el Bayern de Múnich, después de que el club alemán anunciara este mes de noviembre que su portero sufre una rotura parcial en uno de los tendones del pie derecho, sin fecha prevista de regreso, lo que deja bajo vigilancia el futuro de la portería del equipo.

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No obstante, la ausencia de Neuer no significa que existan negociaciones confirmadas entre el Bayern y Chevalier, ya que un posible movimiento del club alemán sigue siendo una mera hipótesis, ligada al mercado de porteros y a sus necesidades durante el invierno.

Por otro lado, el PSG no permitirá la salida de su guardameta sin antes asegurarse un sustituto adecuado, ya que el club no quiere dejar a Safonov sin un competidor capaz de ocupar el lugar de Chevalier. Por ello, el futuro del portero francés depende también de la capacidad de la directiva parisina para encontrar un recambio del nivel exigido.