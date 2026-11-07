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El Brentford ha descartado autorizar la salida a mitad de temporada de El Hadji Malick Diouf, su fichaje récord, tras los nuevos rumores que le vinculan con Chelsea y Liverpool, rivales en la Premier League. Después de incorporar al internacional senegalés de 21 años procedente del West Ham United por una cantidad de hasta 40 millones de libras a finales de agosto, los responsables del Gtech Community Stadium lo consideran intransferible este invierno.

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El club del oeste de Londres rechaza los acercamientos de invierno

Según TEAMtalk, la directiva del Brentford ni siquiera contempla la salida del lateral izquierdo en enero y exigiría una oferta importante antes de considerar cualquier negociación futura. Con contrato hasta 2031, por cinco años y con una opción del club para ampliarlo otros 12 meses, el defensa es considerado una pieza clave a largo plazo por el entrenador Keith Andrews. Por ello, el Brentford se encuentra en una posición sólida para rechazar el interés de otros clubes.

La incorporación gradual al equipo explica sus pocos minutos

Las especulaciones sobre el futuro inmediato de Diouf han aumentado después de que, hasta ahora, solo haya sido titular una vez y haya salido cuatro veces desde el banquillo en la Premier League esta temporada, debido al buen rendimiento sostenido de Keane Lewis-Potter. Sin embargo, fuentes internas del club insisten en que el cuerpo técnico siempre tuvo previsto incorporarlo gradualmente al equipo, en lugar de darle un puesto de titular de inmediato.

Andrews ya había señalado la juventud del defensa y su gran potencial de desarrollo como las principales razones por las que el Brentford batió su récord de gasto en un fichaje para incorporarlo. Lejos de plantearse sacar rédito económico por él, el club del oeste de Londres lo considera una pieza fundamental de su plantilla mientras aspira a luchar por una plaza en competiciones europeas.

El interés del verano alimenta nuevos rumores

Informaciones publicadas a principios de esta semana afirmaban que tanto el Chelsea como el Liverpool se habían puesto recientemente en contacto con los representantes del lateral para explorar un posible traspaso. No obstante, fuentes de TEAMtalk han restado importancia a esas afirmaciones y han aclarado que el interés de ambos clubes se remonta, en realidad, al verano pasado.

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Los dos grandes clubes de la Premier League quedaron impresionados por las actuaciones de Diouf con Senegal en el Mundial, así como por la experiencia en la máxima categoría que adquirió la temporada pasada en el West Ham, donde dio cinco asistencias. Pese a ese interés previo, no se cree que ninguno de los dos clubes tenga previsto presentar una oferta formal cuando el mercado vuelva a abrirse en Año Nuevo.

El lateral sigue centrado en su desarrollo

Con más de cuatro años por delante en su contrato actual, todos en el Gtech Community Stadium esperan que Diouf permanezca en el oeste de Londres después del mercado de enero. El joven defensa se centrará ahora en disputar a Lewis-Potter la titularidad a las órdenes de Andrews durante la segunda mitad de la temporada de la Premier League. Seguir adaptándose de forma constante en los entrenamientos será clave para justificar el precio récord que el club pagó por él.