Chelsea buscará mantener su candidatura entre los cuatro primeros cuando reciban a un mejorado West Ham en un enfrentamiento de Derby de Londres.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Chelsea vs West Ham, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Chelsea vs West Ham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, TeleXitos y USA Network.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Chelsea vs West Ham

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Chelsea ha encontrado su forma bajo su nuevo entrenador, Liam Rosenior, habiendo ganado cuatro partidos seguidos en todas las competiciones y ocupando el quinto lugar en la clasificación de la Premier League. Una victoria sobre West Ham elevaría a los Blues al cuarto lugar en la clasificación, siempre que el Manchester United pierda puntos contra el Tottenham Hotspur el domingo.

Mientras tanto, el West Ham está disfrutando de una racha de tres victorias consecutivas, que incluye victorias consecutivas en la Premier League, pero el equipo de Nuno Espírito Santo sigue en la zona de descenso, ocupando el puesto 18. Una victoria en Stamford Bridge permitiría a los Hammers mantenerse al ritmo de equipos como Nottingham Forest y Leeds United en su intento por evitar el descenso.

Ausencias y estadísticas

Levi Colwill, Dario Essugo, Tosin Adarabioyo y Romeo Lavia son los jugadores en la lista de lesionados de Chelsea. Además, la sanción por dopaje de Mykhaylo Mudryk sigue vigente.

Por otro lado, West Ham tiene a Lukasz Fabianski y Lucas Paqueta en su lista de lesionados, pero no hay preocupaciones por suspensiones.

Chelsea está invicto en sus últimos cuatro partidos de la Premier League contra West Ham, ganando los cuatro juegos, incluyendo una victoria por 5-1 en agosto en el Estadio de Londres.

