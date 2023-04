Chelsea vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2022-2023

El brasileño, un año más, clave cuando más le necesitaba el equipo blanco con un doblete. Courtois, de nuevo, decisivo

El Real Madrid no falló y volverá a estar en las semifinales de la Champions. De la mano de Courtois y Rodrygo, el equipo blanco demostró lo que avisó Kepa en la previa. "Es el rey de la competición". Dicho y hecho. Otra semifinal más. Once de once en los últimos once cuartos de final.

El Chelsea lo intentó todo en la primera parte, apretando de lo lindo desde el inicio y con Stamford Bridge en ebullición. Pero el Madrid no se amilanó, supo esperar su momento y triunfó. Eso sí, con un nuevo "milagro" de Courtois justo antes del descanso. Estos éxitos continúos del Madrid no se entienden sin el belga.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

En el otro lado, cuando el Chelsea trataba de marcar el gol de la esperanza, Rodrygo sentenció la eliminatoria con un nuevo doblete histórico. El brasileño está casado con la competición para deleite de los aficionados blancos. Ya tienen nuevo Mr. Champions.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones del Chelsea vs. Real Madrid de la Champions League 2022-2023

Cuando acaba el partido, las voces de los protagonistas...

Minuto a minuto

En instantes, los vídeos y las noticias relacionadas al partido. Actualiza la página para refrescar la información.

¡Final del partido!

Minuto 90. Tres de añadido

Minuto 81. Entran Nacho y Asensio por Carvajal y Rodrygo.

Minuto 79. ¡Gol de Rodrygo! Jugada de combinación del Madrid, Vinicius cede para Valverde que llega con todo, recorta y le regala el doblete a Rodrygo. Una vez más el brasileño, clave.

Minuto 75. Entra Ceballos por Kroos y Mount por Havertz.

Minuto 70. Entra Tchouaméni por Benzema.

Minuto 66. Triple cambio de Lampard. Entran Joao Félix, Sterling y Mudryk y se van Gallagher, Enzo y Cucurella.

Minuto 65. ¡La tuvo Karim! Nueva jugada combinativa entre los tres de ataque que finaliza Benzema pero Kepa atrapa sin problemas.

Minuto 64. ¡Courtois! Disparo fuerte de Enzo Fernández que detiene el belga. Es un muro.

Minuto 58. ¡Gol de Rodrygo! Gran pase de Militao a Rodrygo, Chalobah mide mal, el brasileño apura línea de fondo, la pone, Karim no remata pero Vinicius se la devuelve a Rodrygo que no perdona.

Minuto 52. ¡Militao evita el 1-0! Pelota muerta que le quedó a Kanté y el remate del francés lo saca el brasileño cuando iba dentro. El Chelsea de nuevo aprieta.

Minuto 50. Amarilla para Reece James por una entrada sobre Camavinga

Minuto 46. ¡Comienza la segunda parte! Entra Rüdiger por Alaba

¡Descanso!

Minuto 45+. ¡Courtois! Centro de Reece James, la pelota se pasea de lado a lado, le cae a Cucurella y el belga evita el gol con una grandísima parada.

Minuto 42. ¡Jugadón de Valverde que no puede culminar Karim! Cabalgada del uruguayo que acaba poniéndola al segundo palo y Benzema remata fuera de volea. Estaba muy escorado, era difícil hasta para Karim.

Minuto 41. ¡Muy clara de Vini! Modric se va por banda, la pone al segundo palo, Vinicius le gana la espalda a Fofana pero su remate de primeras no coge puerta.

Minuto 35. Providencial Alaba. Se fue Reece James por banda y el austriaco cortó bien la jugada en área pequeña.

Minuto 33. Amarilla para Cucurella que cortó una contra de Rodrygo.

Minuto 31. ¡Kepa evita el 0-1! Jugada rápida del Madrid, Modric se queda solo y el remate del croata lo repele el español a saque de esquina.

Minuto 27. ¡La tuvo Vinicius! Buena jugada combinativa del Madrid, Rodrygo filtra para Vini y el chut potente del brasileño lo despeja Kepa de puños.

Minuto 22. Se duele ahora Militao en el terreno de juego. Se preparan las asistencias médicas del Real Madrid para atenderle, aunque parece que no va a hacer falta. Puede seguir el brasileño.

Minuto 21. Amarilla para Militao. Es importante porque estaba apercibido. Se perderá la ida de semifinales si avanza el Real Madrid.

Minuto 19. ¡Al palo Rodrygo! Recibió en la esquina del área, recortó y su trallazo se fue a la escuadra. La primera del Madrid.

Minuto 15. Aprieta el Chelsea que busca meterse en la eliminatoria. De momento aguanta el Madrid.

Minuto 10. ¡La ha tenido Kanté! Centro de Reece James, Havertz no consigue rematar, el balón queda muerto y el francés remata mal y la pelota se va fuera. Era clara.

Minuto 8. Benzema sigue cojeando un poco pero parece que va a continuar.

Minuto 6. Cojea Benzema. Le ha pisado Thiago Silva, parece que va a seguir pero mira al banquillo preocupado. De momento Ancelotti no manda a calentar a nadie.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

Se retiran los jugadores a vestuarios para recibir las instrucciones previas al partido

Ya calientan los 22 protagonistas en el césped de Stamford Bridge. En media hora arranca el partido

Ya están los porteros de ambos equipos calentando sobre el verde de Stamford Bridge

Aquí te contamos por qué no juega Joao Félix ante el Real Madrid

¡No juega Joao Félix! El XI confirmado del Chelsea es con Kepa, Reece James, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella, Enzo, Kanté, Kovacic, Gallagher y Havertz.

¿Tú con quién te quedas?

¡XI CONFIRMADO DEL MADRID! Ancelotti sale con el equipo esperado: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

¿Volverás a sonreír, Karim?

Desde hace varias horas, en la ciudad de los hechos...

La previa de GOAL del Chelsea vs. Real Madrid de la Champions League 2022-2023

El Chelsea ha perdido dos de sus últimos tres partidos europeos contra el Real Madrid (1V), ambos en cuartos de final de la UEFA Champions League en las dos últimas campañas. No habían perdido ninguno de sus primeros cinco contra ellos antes de esto (3V 2E).

En las últimas dos temporadas, la única derrota del Chelsea en casa en la UEFA Champions League fue contra el Real Madrid en abril de 2022 (7V 1E). Ningún equipo visitante ha ganado nunca dos partidos en la Liga de Campeones en Stamford Bridge contra los Blues

El Chelsea sufrió una derrota por 2-0 ante el Real Madrid en el partido de ida de esta eliminatoria. Los Blues, sin embargo, han superado cinco de sus últimas siete eliminatorias de la UEFA Champions League al perder la ida fuera de casa y lo han hecho en cada una de las dos últimas tras perder por dos goles (contra el Nápoles en la 2011-12 y el Paris Saint-Germain en la 2013-14).

El Real Madrid ha superado 18 de sus 19 eliminatorias de la UEFA Champions League después de ganar el partido de ida por dos o más goles, fallando solo en la 2003-04 contra el Mónaco en los cuartos de final (4-2 en el partido de ida, 1-3 en el partido de vuelta, siendo eliminado por la regla de los goles fuera de casa).

El Chelsea superó los octavos de final en la UEFA Champions League esta campaña a pesar de perder el partido de ida contra el Borussia Dortmund. Desde que se introdujeron los octavos de final en la 2003-04, solo dos equipos han llegado a la semifinal después de superar derrotas en los partidos de ida tanto en los octavos como en los cuartos de final en una temporada: Mónaco en la 2003-04 y Roma en la 2017-18.

El Real Madrid ha ganado sus últimos cinco partidos de eliminatorias de la UEFA Champions League, su racha ganadora conjunta más extensa en eliminatorias en la competición. Las cinco victorias han sido contra equipos ingleses y solo el Barcelona (siete seguidas entre 2014 y 2016) tiene una racha ganadora más larga contra clubes ingleses.

Cada uno de los últimos 11 goles de Karim Benzema en la UEFA Champions League ha sido contra equipos ingleses, mientras que sus últimos 14 han sido todos en los octavos de final de la competición, la racha más larga de un jugador en la historia de la Champions League. Benzema suma 14 goles y dos asistencias con el Real Madrid en sus últimas nueve participaciones en octavos de final.

Vinicius Júnior ha participado en 20 goles en sus últimos 20 partidos en la UEFA Champions League con el Real Madrid, anotando 10 goles y asistiendo a 10 goles en este periodo. Desde el inicio de la temporada pasada, el brasileño es el único jugador en alcanzar dobles dígitos tanto en goles como en asistencias en la competición.

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, es uno de los tres únicos jugadores que han iniciado más de 100 secuencias de juego después de recuperar la posesión en la UEFA Champions League esta temporada (101), junto con Joshua Kimmich (110) y Stanislav Lobotka (105).

El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha realizado más pases de rotura de línea (170) que cualquier otro jugador en la UEFA Champions League esta temporada. De hecho, entre los jugadores con más de 200 pases completados, también tiene el porcentaje más alto de pases que rompen la línea (23,8%).

PARTIDO Chelsea vs. Real Madrid FECHA Martes, 18 de abril de 2023 ESTADIO Stamford Bridge HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Chelsea vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones UHD Movistar Liga de Campeones BAR 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00

CHI: 16:00

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Alineaciones probables del Chelsea vs. Real Madrid

Chelsea (1-5-4-1): Kepa, Reece James, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella, Enzo, Kanté, Kovacic, Gallagher y Havertz.

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius