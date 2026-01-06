Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoChelsea
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica)

Chelsea vs Fulham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Fulham y Chelsea, así como el horario de inicio y las noticias del equipo.

Chelsea estará animado después de un empate de último minuto contra el Manchester City en su última salida en la Premier League inglesa. Sin embargo, los Blues siguen sin ganar en sus últimos cuatro partidos de la EPL, una racha que vio al entrenador Enzo Maresca ser despedido.

Fulham está invicto en cinco partidos, más recientemente arrancando un empate 2-2 en casa contra el Liverpool gracias a un golazo de larga distancia de Harrison Reed. Pueden igualar en puntos con Chelsea con una victoria en este juego.

Chelsea ha ganado cuatro de sus últimos encuentros de EPL con sus vecinos cercanos, los Cottagers, quienes nuevamente estarán sin el trío africano estrella Alex Iwobi, Calvin Bassey y Samuel Chukwueze, todos ausentes por la AFCON.

Desde principios de noviembre, solo Erling Haaland (11) tiene más participaciones de gol en la EPL que Harry Wilson del Fulham (nueve - cinco goles, cuatro asistencias).

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Fulham vs Chelsea, mientras GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego hoy.

País / RegiónEmisora
EspañaDAZN
MéxicoFox One
SudaméricaESPN, Disney+
Estados UnidosPeacock

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPN para transmitir deportes.

Evita restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio Fulham vs Chelsea

crest
Premier League - Premier League
Craven Cottage

El partido de hoy entre Fulham y Chelsea comenzará a las 20:30 horas, tiempo de España en Craven Cottage.

  • México: 13:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del Este)

Noticias de los equipos y plantillas

Fulham contra Chelsea alineaciones probables

FulhamHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
B. Leno
5
J. Andersen
15
J. Cuenca
31
I. Diop
20
S. Lukic
8
H. Wilson
33
A. Robinson
32
E. Smith Rowe
21
T. Castagne
10
T. Cairney
7
Raúl Jiménez
1
R. Sanchez
24
R. James
29
W. Fofana
23
T. Chalobah
27
M. Gusto
7
P. Neto
10
C. Palmer
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
49
A. Garnacho
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Marco Silva

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Rosenior

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

FUL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Registro de enfrentamientos

FUL

Últimos partidos

CHE

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

3

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificaciones

Enlaces útiles

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0