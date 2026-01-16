+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoBrentford
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Chelsea vs. Brentford, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Chelsea y Brentford, así como la hora de inicio y las noticias del equipo.

Este sábado 17 de enero, Chelsea y Brentford se enfrentan, a las 16:00 horas (tiempo de España), en un partido correspondiente por la 22ª jornada de la Premier League 2025-26. El partido tiene lugar en Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra.

El Chelsea busca estabilizarse en el campeonato, bajo el nuevo mando de Liam Rosenior, pero ha acumulado derrotas recientes por errores puntuales.

Por su parte, el Brentford, en alza, mostró evolución en los últimos partidos y alcanzó la quinta posición en la Premier League.

Cómo ver Chelsea vs Brentford, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brentford crest
Brentford
BRE

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Elude las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Chelsea vs Brentford

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

  • México: 09:00 horas
  • Argentina: 12:00 horas
  • Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

El Chelsea llega al enfrentamiento presionado tras una secuencia irregular de resultados. El equipo perdió ante el Arsenal por 3 a 2 a mediados de semana, además de tropezar ante el Fulham y empatar con el Manchester City y el Bournemouth. En los últimos cinco partidos, la única victoria fue la goleada por 5 a 1 sobre el Charlton Athletic, rendimiento que refuerza la dificultad de los Blues para mantener la regularidad contra rivales de mayor nivel en la Premier League.

En una situación opuesta, el Brentford vive un momento más consistente. El equipo viene de triunfos importantes sobre el Sunderland, Everton y Bournemouth, mostrando fuerza ofensiva y capacidad para decidir partidos con autoridad. En todas estas victorias, construyó marcadores con al menos dos goles de ventaja, evidenciando un poder ofensivo superior al presentado recientemente por el Chelsea.

Chelsea: Robert Sanchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Reece James; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Estevão; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Brentford: Caoimhin Kelleher; Rico Henry, Nathan Collins, Kristoffer Ajer e Michael Kayode; Vitaly Janelt e Yegor Yarmolyuk; Kevin Schade, Mathias Jensen e Dango Ouattara; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews

Ausencias

Chelsea

Cole Palmer y Romeo Lavia permanecen en la enfermería, además de la duda que rodea a Malo Gusto, quien abandonó el último partido con dolores.

Brentford

Sin ausencias confirmadas.

Chelsea contra Brentford alineaciones probables

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formación

5-3-2

Home team crestBRE
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
5
B. Badiashile
3
M. Cucurella
24
R. James
8
E. Fernandez
25
M. Caicedo
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
7
P. Neto
20
J. Pedro
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
3
R. Henry
22
N. Collins
4
S. van den Berg
20
K. Ajer
8
M. Jensen
18
Y. Yarmoliuk
27
V. Janelt
7
K. Schade
9
I. Thiago

5-3-2

BREAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Rosenior

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Andrews

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

BRE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Encuentros

CHE

Últimos partidos

BRE

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificaciones

Anuncios
0