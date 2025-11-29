Traducido por

Chelsea vs Arsenal EN VIVO: Sigue la cobertura de GOAL del gran choque de la Premier League, en el que los rivales por el título se enfrentan en Stamford Bridge

Acompáñanos el domingo a partir de las 15:30 GMT para seguir en directo las últimas noticias del decisivo partido por el título de la Premier League entre el Chelsea y el Arsenal en Stamford Bridge. Con comentarios, vídeos con los mejores momentos, GIF, memes y mucho más, GOAL es el lugar ideal para seguir toda la acción mientras los equipos de Enzo Maresca y Mikel Arteta se enfrentan en el oeste de Londres.