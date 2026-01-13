Chelsea vs. Arsenal, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea y Arsenal disputarán una semifinal a doble partido por un lugar en la final de la Carabao Cup de esta temporada. ¿Quién saldrá victorioso en otro acalorado Derbi de Londres?

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Chelsea vs Arsenal, mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Chelsea vs Arsenal, Carabao Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio del partido Chelsea vs Arsenal

Carabao Cup - EFL Cup Stamford Bridge

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Chelsea rompió una racha de tres partidos sin ganar la última vez con una victoria por 5-1 contra Charlton en la FA Cup. El nuevo entrenador Liam Rosenior seleccionó un equipo con varios jugadores secundarios, pero probablemente elija una combinación más fuerte para esta batalla con los líderes de la Premier League, el Arsenal. Se espera que jugadores como Estevao, Enzo Fernández, Liam Delap, Wesley Fofana y Pedro Neto regresen.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, enfrenta un dilema en ataque con el nuevo delantero sueco Viktor Gyokeres bajo fuego por sus recientes actuaciones. Los Gunners tienen a Gabriel Jesus y Kai Havertz de vuelta después de una lesión, pero esperan que Gyokeres comience aquí después de ser un suplente no utilizado en la FA Cup.

Noticias de lesiones y del equipo

Levi Colwill es un ausente a largo plazo, mientras que este partido también llegará demasiado pronto para Cole Palmer y Romeo Lavia, ambos cerca de regresar de una lesión. Malo Gusto es duda, mientras que Marc Cucurella está suspendido.

El Arsenal probablemente continuará con Myles Lewis-Skelly como lateral izquierdo, con Piero Hincapie y Riccardo Calafiori ambos poco probables de superar lesiones a tiempo para el partido. El portero suplente Kepa Arrizabalaga debería jugar aquí en su antiguo club después de comenzar la victoria del Arsenal 4-1 en Portsmouth en la FA Cup, un partido donde Gabriel Martinelli anotó un hat-trick.

Datos del partido

El metrónomo del mediocampo argentino Enzo Fernandez ha marcado goles en el minuto 94 en dos de los últimos tres partidos del Chelsea.

El Arsenal está invicto en sus últimos nueve encuentros con el Chelsea, ganando seis.

El centrocampista español Mikel Merino ha marcado en cada uno de los dos últimos encuentros entre estos rivales.

Noticias del equipo y plantillas

Chelsea contra Arsenal alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager L. Rosenior Alineación probable Suplentes Manager M. Arteta

