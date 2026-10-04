Chelsea toma la delantera: carrera entre los grandes de la Premier League por hacerse con el enemigo de Vinicius

El Benfica vive una creciente preocupación en torno a su extremo argentino Gianluca Prestianni, ante la ampliación de la lista de clubes que siguen la evolución del jugador con el inicio de la temporada.

El sitio TalkSport informó de que el Chelsea observa a Prestianni, de 20 años, quien ha destacado como uno de los jóvenes talentos más prometedores, tras su rápido ascenso dentro del Benfica desde su traspaso del Vélez Sarsfield argentino en 2024.

Fuentes cercanas al club confirmaron que el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United, el Newcastle y el Brighton han seguido de cerca al jugador durante los últimos meses, mientras sus ojeadores evalúan su grado de preparación para dar el siguiente paso en su carrera.

Pese a que actualmente no existen ofertas oficiales, el sitio confirmó que el interés por el extremo va en aumento a medida que sigue impresionando en Portugal.

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Prestianni era un jugador conocido por los departamentos de fichajes de la Premier League antes de su traspaso al Benfica. Su incorporación al equipo portugués se veía como una ruta de desarrollo ideal, que le permitiría adquirir experiencia en el fútbol europeo antes de dar un paso mayor.

El internacional asentó sus pies en el Benfica, donde disputó más de 30 partidos en las distintas competiciones de la pasada temporada, antes de que el joven extremo marcara 6 goles y diera 3 asistencias hasta el momento, mostrando la creatividad, la velocidad y la calidad técnica que atrajeron en un principio a los ojeadores de Inglaterra.

El sitio señaló que el Benfica es consciente del creciente interés de los clubes de la Premier League por Prestianni, y están deseosos de reforzar su posición vinculándolo a un nuevo contrato de larga duración.

Reveló que, mientras el Benfica está decidido a proteger el valor del jugador, que ha disputado dos partidos internacionales hasta la fecha, los clubes interesados en él están recabando información en lugar de buscar activamente abrir negociaciones.









No obstante, mientras Prestianni siga desarrollándose y reforzando su reputación, no sería sorprendente que este interés evolucione hacia algo más concreto en los próximos periodos de fichajes.

Prestianni acaparó los focos la pasada temporada durante el partido entre el Real Madrid y el Benfica en Lisboa, el 17 de febrero pasado, en la ida de la eliminatoria de repesca clasificatoria para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, donde dirigió insultos racistas a la estrella del conjunto merengue Vinicius Junior, quien dijo que el jugador argentino lo llamó "mono".

La Unión Europea de Fútbol impuso al jugador argentino una sanción de 6 partidos de suspensión, 3 de ellos con la ejecución suspendida, mientras que la FIFA atendió la petición de la UEFA de que tuviera efecto a nivel internacional. Después, el entrenador Lionel Scaloni no lo incluyó en la lista de Argentina para la Copa del Mundo 2026, aunque sí decidió convocarlo en la concentración actual.