Chelsea no permitió que Giroud cumpliera su anhelo de ir a Inter: "Estaba atrapado"

El goleador francés no perdió la esperanza hasta que dieron las 12 de la noche del 31 de enero. En junio ¿habrá reencuentro con Alexis?

Olivier Giroud es un campeón mundial que no la pasa bien. No por aquel estatus, claramente, sino porque no goza de demasiados minutos en el y en el último mercado de fichajes no pudo saltar de Londres a Milán, su prioridad en ese entonces.

En una entrevista con TF1, el delantero confiesa su malestar en la Premier League por la forma en que los Blues manejaron su situación: "Viví seis meses difíciles. Quería cambiar de aire y mirar el campo y sonreír. Hice todo, pero el Chelsea ha puesto como condición para dejarme ir el encontrarme un reemplazo primero. No fue posible, aunque esperé hasta la medianoche del 31 de enero poder llegar al Inter. O a la que apareció al final".

"Para mí, el proyecto más interesante fue el del Inter. Había hablado con Conte que ya me había traído al Chelsea y él aprecia mi perfil. Una ventaja, además del hecho de que el Inter juega la y es un gran club. Luego, Lazio también lo intentó y los dirigentes vinieron a Londres para intentar hacer alguna cosa. Pero estaba atrapado y tuve que resignarme a la idea de quedarme aquí", complementó Giroud sobre las trabas del elenco que dirige Lampard y que, tras la frustrada salida de su atacante, le dio tres titularidades en la liga inglesa.

"Creo que todavía tengo dos o tres años de alto nivel en Europa. ¿Todo pospuesto con el Inter? Quién sabe...", cerró el francés que se habría reencontrado con Alexis Sánchez tras el paso de ambos por el , donde fueron compañeros desde mediados de 2014 hasta enero de 2018, cuando ambos abandonaron la disciplina gunner.

En Emirates juntos conquistaron dos veces la y otras dos la Community Shield. Antes, eso sí, el ex ganó otra copa FA. ¿Vuelven a compartir camarín? Giroud se irá de Chelsea el 30 de junio y le gusta la (e Inter podría perder a Lautaro Martínez), mientras que Sánchez ese mismo día terminará su préstamo con el Nerazzurri pero no tiene claridad sobre su regreso a , club dueño de su pase.