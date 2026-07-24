El Chelsea se dispone a introducir grandes cambios en su línea defensiva durante el mercado de fichajes estival, después de acercarse a cerrar una de sus operaciones defensivas más destacadas, coincidiendo con la disposición de varios defensas del equipo a abandonar Stamford Bridge, en el marco de la reconstrucción del conjunto antes del inicio de la nueva temporada.

El defensa francés Maxence Lacroix ha fijado la fecha de su reconocimiento médico con el Chelsea para hoy, como paso previo para completar su traspaso desde el Crystal Palace en una operación valorada en 52 millones de libras esterlinas, según informó el diario británico "The Sun".

El defensa francés, de 26 años, se ha perfilado como uno de los principales objetivos del club londinense durante el actual mercado de fichajes, ante el deseo del nuevo director técnico Xabi Alonso de reforzar la retaguardia con elementos que aporten calidad y experiencia.

La amplia experiencia de Lacroix en la Premier League fue uno de los factores más importantes que empujaron a la dirección del Chelsea a acelerar las negociaciones para cerrar la operación, al considerarlo una incorporación lista para competir desde el primer día.

Al mismo tiempo, el Arsenal se había interesado por la posibilidad de fichar a Lacroix antes del inicio del Mundial, aprovechando la ausencia del defensa francés William Saliba a causa de una lesión que lo mantendrá alejado durante un largo periodo, aunque el club londinense no llegó a presentar una oferta oficial para cerrar la operación.

El Crystal Palace exigía recibir 60 millones de libras esterlinas a cambio de desprenderse de su defensa, aferrándose a percibir una cantidad no inferior a los 52 millones de libras esterlinas, la misma cifra que el Tottenham pagó al Brighton para fichar al defensa Jan Paul van Hecke a comienzos de este verano.

Durante su etapa en el Crystal Palace, Lacroix conquistó tres títulos: la FA Cup, la Conference League y la Community Shield, confirmando su condición de uno de los defensas más destacados del fútbol inglés en el último periodo.

En un contexto relacionado, el Chelsea también ha mostrado interés en fichar al defensa inglés John Stones, que ha quedado libre, ante el deseo de Xabi Alonso de sumar a la plantilla elementos con capacidad de liderazgo y gran experiencia.

Por otro lado, parece que varios defensas se acercan a abandonar Stamford Bridge durante el actual mercado de fichajes, según lo publicado por el diario "The Sun".

Trevoh Chalobah, uno de los canteranos de la academia del Chelsea, ha recibido ofertas para trasladarse al club italiano Como, dirigido por el técnico español Cesc Fàbregas, exjugador del Chelsea.

Asimismo, Axel Disasi, que pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido al West Ham United, cuenta con el interés de varios clubes europeos, encabezados por el Milan, mientras que su valor de mercado se estima en unos 25 millones de libras esterlinas.

Estos movimientos confirman que el Chelsea avanza a pasos acelerados para remodelar su línea defensiva, ya sea mediante la incorporación de nuevos elementos o a través de la salida de varios jugadores, en el marco del proyecto de Xabi Alonso para construir un equipo capaz de competir con fuerza durante la próxima temporada.