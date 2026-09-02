El traspaso de Lamine Camara del AS Monaco al Chelsea finalmente no se llevará a cabo. Fabrizio Romano incluso anunció el martes el movimiento con su característico ‘here we go’, pero el Monaco acabó echándose atrás.

El martes por la noche, Monaco y Chelsea alcanzaron, según Romano, un principio de acuerdo por el traspaso del centrocampista de 22 años. La operación iba a implicar una cantidad de 55 millones de euros.

Pero poco después, Romano volvió a pronunciarse en X para comunicar que la operación finalmente no se hará. A pesar de que había un acuerdo por escrito, el Monaco acabó dando marcha atrás.

Eso provocó, según el experto en el mercado de fichajes, la ira del Chelsea. El club londinense consideraría que es ‘una forma muy poco profesional de hacer negocios’.

El Monaco quería cerrar todavía una gran venta en el Deadline Day. Para ello había dos candidatos: Folarin Balogun al Everton y Camara al Chelsea.

Parecía que sería Balogun (25) quien iba a salir, pero el reconocimiento médico echó por tierra la operación. Eso llevó al Monaco a reabrir las negociaciones con el Chelsea por Camara e incluso a alcanzar un acuerdo.

Pero el Monaco siguió también en contacto con el Everton, que pese a la incertidumbre en torno al reconocimiento médico seguía queriendo a Balogun. Se alcanzó un nuevo acuerdo, por lo que el Monaco apostó plenamente por ese traspaso y Camara tuvo que quedarse, lo que provocó la ira del Chelsea.

Por cierto, el traspaso de Balogun tampoco acabó realizándose. El delantero finalmente no vio con buenos ojos un cambio al club inglés, según Sky Sports. Después, el Monaco aún esperaba vender a Camara al Chelsea, pero ya no hubo tiempo para ello tan cerca del cierre del mercado.