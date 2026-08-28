El Chelsea busca estudiar la posibilidad de fichar a Lamine Camara, centrocampista del Mónaco francés, como posible sustituto del argentino Enzo Fernández. El jugador de 22 años fue ofrecido a la directiva del club londinense en medio de la continuidad de las conversaciones entre las partes implicadas.

Según el diario "The Sun", el Chelsea ya ha comenzado a recopilar datos sobre las condiciones personales del internacional senegalés, aunque los Blues no son la única parte interesada en la operación. El Liverpool entra en la carrera por el fichaje del jugador, con la ventaja de competir en la Liga de Campeones a diferencia del Chelsea, además del serio interés del Crystal Palace, cuya oferta anterior rechazó el Mónaco durante el actual mercado estival, por lo que la competencia sigue abierta a medida que se acercan los últimos días del cierre del mercado de fichajes.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Camara disputó 24 partidos en la Ligue 1 con el Mónaco durante la temporada pasada, en los que marcó 3 goles y dio 3 asistencias, completando así 3 temporadas enteras en la liga francesa tras una experiencia anterior con el Metz. Además, está cerca de disputar su partido internacional número cincuenta con la selección de Senegal, a pesar de haber nacido en el año 2004.

El Chelsea podría verse obligado a reforzar su centro del campo en caso de completarse la venta de Fernández al Manchester City, ya que el italiano Enzo Maresca situó al jugador argentino en lo más alto de sus prioridades estivales para reforzar las filas del City tras la marcha de Rodri al Barcelona. Y a pesar de que el Manchester City dejó pasar el plazo fijado por el Chelsea para pagar 120 millones de libras esterlinas y cerrar la operación a principios de este mes, la directiva de los Blues sigue dispuesta a venderlo si llega la oferta económica adecuada.

Fernández estuvo ausente de la alineación del Chelsea que logró la victoria ante el Luton Town ayer jueves por la noche en la Copa de la Liga, aunque el técnico Xabi Alonso negó que esta exclusión estuviera relacionada con los rumores sobre su futuro, al afirmar: "Tenemos otros jugadores que necesitan conseguir minutos de juego".