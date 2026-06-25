Chávez, del AZ, vive un momento fantástico en la noche de celebración de México; la República Checa se va a casa

México ganó el jueves su tercer partido del grupo en el Mundial. Ya clasificado, venció 3-0 a la República Checa en Ciudad de México. Mateo Chávez, del AZ, abrió el marcador. México enfrentará al tercer lugar de otro grupo, mientras que la República Checa queda eliminada.

La primera ocasión clara fue checa: Denis Visinský remató desde el área y el balón se marchó a pocos centímetros del poste. México, en su única llegada clara, falló en la definición de un contraataque.

Esas fueron las únicas jugadas claras del primer tiempo: México, ya clasificado, prefirió no arriesgar, y la República Checa, sin ideas, apenas inquietó.

Los checos necesitaban ganar para avanzar, pero tras el descanso México apretó más en busca del primero. Aunque faltaron ocasiones claras, la República Checa mantuvo la ilusión.

Sin embargo, a la hora de juego llegó el 1-0: Luis Romo se deshizo de tres rivales y asistió a Chávez, quien batió por bajo a Kovár.

Poco después llegó el golpe final: el exjugador del Ajax Jorge Sánchez quedó solo, cayó al suelo y Tomás Holes le regresó el balón de forma torpe. Quiñones aprovechó y marcó el 0-2.

A un cuarto de hora del final entró el portero suplente Guillermo Ochoa, de 40 años, que igualó el récord de Messi y Cristiano con su sexta Copa del Mundo. El público le brindó un aplauso atronador.

Además, Ochoa inició la jugada del 3-0 con un pase profundo; tras el rechace, Álvaro Fidalgo marcó en el rebote.