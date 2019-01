Chavasco: "En Olimpia no sirve otro resultado que no sea ganar"

El mediocampista atraviesa su primera experiencia en el fútbol hondureño y reconoció la presión en el León por una victoria.

Olimpia apostó en grande por el uruguayo Guillermo Chavasco para el torneo Clausura 2019 en Honduras. El mediocampista tiene una larga trayectoria en su país y, a los 27 años, dejó Técnico Universitario en Ecuador para recalar en el cuadro albo en su primera experiencia en el fútbol catracho.

"El tema de las canchas es de lo único que tengo un poco de queja, después he ido adaptándome muy bien, con el clima no tengo problemas, y con el ritmo que tiene cada partido iré mejorando, por suerte me he sentido muy bien", analizó Chavasco respecto a la competencia.

El León viene de una caída frente a Marathon (1-0) y este domingo afrontará el duelo en casa contra Platense. "En un club como Olimpia no sirve otro resultado que no sea ganar; el caso de Marathón lo tenemos que pensar, podemos descontar esos tres puntos todavía pero nos tenemos que enfocar en lo nuestro", remarcó.

Chavasco reconoció que en la banda derecha se asocia bien con el lateral Maylor Núñez, además de Jorge Álvarez y Deybi Flores. "Nosotros sabemos que será un campeonato parejo, debemos seguir mejorando en lo que se viene haciendo bien, enfocarnos en corregir los errores que cometimos el partido pasado, a los rivales no podemos darles chance, ni tener minutos de desconcentración", amplió.