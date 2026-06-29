Charlie Hebdo publica una viñeta «repugnante» sobre Deschamps tras el fallecimiento de su madre

La revista Charlie Hebdo ha publicado una viñeta que muestra al seleccionador francés Didier Deschamps con la urna de su madre, fallecida hace pocos días.

Ginette Deschamps falleció el martes pasado, por lo que el seleccionador regresó a Francia para el funeral y se perdió el último partido de grupo contra Noruega, ganado 1-4.

Poco después, Charlie Hebdo publicó una caricatura en la que se ve al seleccionador levantando la urna con el texto «Didier Deschamps se lleva la copa a casa».

El director técnico de la selección francesa, Bachir Nehar, respondió con dureza en redes: «Siempre defenderé la libertad de expresión, pero la portada de Charlie Hebdo es repugnante y cruel. Podemos reírnos de todo, pero cada uno decide si una broma es inapropiada. Esto es una vergüenza».

El diputado Antoine Léaument lamentó la falta de respeto de la revista. «Hay que carecer de sensibilidad para reírse del sufrimiento ajeno. Deschamps no es solo una figura pública, sino un hijo en duelo. ¿Es pedir demasiado un poco de respeto?».

Deschamps ya ha regresado a la selección para preparar el partido contra Suecia en los octavos de final del Mundial. El subcampeón de 2022 jugará el martes en East Rutherford un puesto en los cuartos de final.