"Charles Aránguiz tiene las puertas abiertas en Inter de Porto Alegre"

El director ejecutivo del club, Rodrigo Caetano, reveló el deseo de un eventual retorno del chileno. Eso sí, aclaró que no han tenido conversaciones.

Hace unos días surgió el rumor sobre el posible regreso de Charles Aránguiz al Internacional de Porto Alegre. La prensa brasileña informó que el conjunto gaúcho inició una ofensiva para concretar el retorno del volante chileno en el próximo mercado de fichajes de enero. Incluso aseguraron que podría negociar un precontrato en diciembre con el ‘Colorado’ debido a que aún no firma una renovación con el .

De hecho, Andrés D'Alessandro, figura y capitán del club, se refirió a esta chance. "Qué voy a hablar (de Aránguiz). Es un jugador de clase mundial que debe tener varias propuestas. Si viene al Inter, sería increíble", sostuvo el argentino, quien compartió con el Príncipe en la temporada 2014-2015. "Es un tipo que no habla mucho, pero sí juega mucho. Solo le importa jugar. Vistió la camiseta (del club) de la mejor manera y causa nostalgia entre los hinchas. No tiene una puerta abierta, sino que un portón abierto", agregó el mediocampista.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

En ese sentido, el director ejecutivo del club, Rodrigo Caetano, indicó que tiene las puertas abiertas para un eventual retorno. "Aránguiz sería un gran refuerzo para Inter de Porto Alegre. Charles tiene las puertas abiertas en nuestro club, es su casa. Los hinchas lo quieren mucho y sería un gran aporte. Nuestro deseo es que pueda regresar alguna vez por acá", dijo el directivo en diálogo con La Cuarta.

El artículo sigue a continuación

Eso sí, aclara que no han tenido conversaciones con el ex Universidad de , quien vio acción en el vital triunfo sobre el Lokomotiv, en la . De hecho, fue clave en las dos conquistas en el RZD Arena. "Para nada. El mediocampista chileno tiene contrato vigente con Bayer Leverkusen y sería muy complicado sacarlo. Como le dije, es más una ilusión que una opción concreta", comentó Caetano, quien aseguró que no le han planteado la idea al seleccionado.

"Claro que no. Aránguiz es jugador del equipo alemán y tampoco sería ético que nosotros conversáramos con él en este momento. Por eso lo descartamos de plano, al menos por ahora es imposible", cerró.

Cabe recordar que desde la dirigencia de las Aspirinas descartaron su salida y anunciaron que están “trabajando” en renovar su vínculo con la tienda germana, el que finaliza en junio de 2020. "No estamos autorizados a hacer públicas nuestras negociaciones. Sin embargo, es un hecho que queremos que Charles se quede mucho tiempo más con nosotros. Es un hecho y en otras ocasiones lo hemos manifestado públicamente", afirmó Simon Rolfes, director deportivo de los teutones.