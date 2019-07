Charles Aránguiz, en la órbita del West Ham de Manuel Pellegrini

El club inglés buscaría fichar al mediocampista chileno, quien también estaría en los planes del Bayern Munich y de cuatro equipos de Italia.

La destacada que cumplió Charles Aránguiz con la Selección chilena, en donde obtuvo el cuarto lugar del certamen y remató como el mejor valor nacional del continente, ha abierto el apetito de varios clubes europeos, cuatro de ellos provenientes de y otro de .

Y ahora el volante de sumó un nuevo interesado desde la Premier League de . Según informó esta jornada el medio germano Bild, el mediocampista de las Aspirinas estaría en la mira del United que dirige Manuel Pellegrini.

El entrenador chileno estaría dispuesto a desembolsar una considerable cifra de dinero para poder fichar al Príncipe, sin embargo, deberá pelear su carta con el poderoso Bayern Munich, que podría llegar a desembolsar más de 50 millones de dólares. Además, otras instituciones quieren al ex Universidad de , como el , , Nápoli y la de la .

Eso sí, de acuerdo a la publicación, el Leverkusen buscaría retenerlo pese a que el futbolista -que ha marcando nueve goles y registrado 17 asistencias en el conjunto de BayArena- podría negociar como jugador libre a partir del 1 de enero de 2020. Cerró la pasada campaña como titular indiscutido con 29 partidos, 2291 minutos en cancha y 3 goles entre , Copa Alemania y UEFA .

Cabe recordar que hace unos días, el “Ingeniero” confesó que buscó la contratación del volante, pero el mismo jugador fue quien le dijo que no. “En el pasado me llevé a varios: Marcelo Salas, Eladio Rojas, Matías Fernández, Manuel Iturra, Pedro Morales. He llevado a siete u ocho jugadores chilenos. Traté de llevar a Charles Aránguiz al West Ham, pero no quiso”, sostuvo Pellegrini en la Revista Sábado.

Vale consignar que Aránguiz no es el único seleccionado nacional que tendrían en la mira los Hammers, pues ya han sonado con fuerza los nombres de Gary Medel, proveniente del , y Guillermo Maripán, del .