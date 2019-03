Charles Aránguiz alista su retorno a La Roja: "He tenido conversaciones con Rueda para volver pronto"

El volante del Leverkusen prepara su regreso a la Selección, luego de las lesiones que lo alejaron. Además, habló de las ausencias de Mena y Díaz.

Este sábado, Charles Aránguiz anotó un golazo en la victoria por 2-0 del Bayer Leverkusen sobre el Friburgo en la 24 jornada de la Bundesliga y tras el compromiso conversó sobre su retorno a la Selección chilena y el próximo gran desafío del combinado nacional: la Copa América de Brasil.

"He hablado bastante con el profe (Reinaldo Rueda) pero me llama para saber cómo estoy, para saludarme cuando comencé a jugar de nuevo", dijo el Príncipe expresando su deseo de "volver pronto". La última vez que dijo presente en La Roja fue en el amistoso ante Corea del Sur en septiembre, donde se lesionó la rodilla y estuvo varios meses sin ver acción. Hoy el presente le sonríe.

Al mismo tiempo, hizo un análisis sobre cómo llega el representativo a la cita. "Creo que en la próxima gira del equipo por Estados Unidos la nómina debiera ser el reflejo de los que estaremos en la Copa América. Para los más jóvenes que se han integrado fue difícil rendir rápidamente al cien por ciento, pero era el momento de ver al posible recambio", señaló en diálogo con Radio Cooperativa.

Respecto a las ausencias de Eugenio Mena y Marcelo Díaz, el mediocampista fue claro. "Hay un técnico que determina a los jugadores que quiere citar. Como dije hace un tiempo, me encantaría volver a jugar con Mena o Díaz porque lo están haciendo muy bien con Racing", enfatizó.

"Yo me alegro por su momento, los miro, los apoyo mucho, sé lo que muestran en un fútbol muy competitivo como el argentino", complementó en la misma línea.

Por otra parte, confesó sobre los nuevos futbolistas que integran las nóminas que "a todos nos costó al principio, pero esa continuidad se da con partidos. Creo que era el momento de ver gente joven y que ellos vivan esa experiencia, de saber lo que pesa la camiseta de la Selección, hay que tener un poquito de paciencia. Debería tomar forma ya el grupo que irá a la Copa América".

Finalmente, habló sobre su futuro. "A mí me gustaría volver a la U, pero de ahí a llevarlo a la realidad es otro tema. Hoy por hoy no me veo volviendo a Chile. Actualmente me encuentro en el tema de mi renovación con Bayer Leverkusen y la realidad es que tengo contrato por un año más", cerró.