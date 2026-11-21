Cómo ver el Chapecoense AF vs Cruzeiro con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 21 nov 2026 - 19:00

El Chapecoense recibe al Cruzeiro en un partido de la Serie A que enfrenta a un equipo que lucha por el título con otro ya condenado al descenso. El encuentro supone el regreso del Cruzeiro a Chapecó, donde ambos clubes se midieron en la Copa de Brasil a principios de esta temporada.

La campaña de 2026 del Chapecoense ha sido una lucha constante. El equipo de Vinicius Bergantin ocupa el último puesto de la Serie A, el vigésimo, tras ganar solo cuatro de sus 34 partidos de liga. Su descenso a la Serie B quedó confirmado antes de esta recta final de encuentros y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros.

El club también ha sufrido bajas destacadas en las últimas semanas. Yannick Bolasie, exextremo de la Premier League, se marchó de mutuo acuerdo después de confirmarse el descenso. Puso así fin a una etapa de 10 meses en la que disputó 34 partidos y marcó tres goles.

El Cruzeiro llega en una dinámica muy distinta. El equipo de Artur Jorge ocupa la tercera posición de la Serie A y ha ganado cinco partidos de liga consecutivos, incluido el triunfo por 2-1 ante el Palmeiras en su encuentro más reciente. Sigue de lleno en la pelea en lo alto de la tabla cuando la temporada entra en su recta final.

La racha reciente del visitante incluye victorias ante Bahia, Atlético MG y Remo, y no pierde en liga desde principios de octubre. Con la lucha por el título aún abierta, el Cruzeiro buscará mantener su impulso en Santa Catarina.

Para el Chapecoense, la atención se centra ahora en terminar con dignidad su temporada en la máxima categoría antes de reconstruirse para la Serie B. En su último partido en casa de la campaña recibirá a un Cruzeiro que será difícil de contener.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Chapecoense vs Cruzeiro.

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