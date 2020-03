Chapadependencia: Universidad Católica sufre por los lesionados

La escuadra cruzada fue sobrepasada por América de Cali en San Carlos de Apoquindo, donde se les vio sin respuesta ante los embates cafetaleros.

es el sólido puntero del fútbol chileno, donde es primero del torneo local incluso con un partido menos por disputar. Sin embargo en el concierto internacional no han sido ni la sombra de lo que muestran en la liga nacional.

Claro ejemplo de esto fue el duelo de este martes ante , escuadra colombiana que no es de lo más destacado en , pero que les hizo partido a la UC, logrando doblegar a los pupilos de Ariel Holan que siguen teniendo una dependencia visible con los jugadores que no están. Uno de ellos, el capitán José Pedro Fuenzalida.

Sin el Chapa los cruzados pierden proyección y juego por la banda derecha, la que en este cruce quedó despoblada en el ir y venir sin el vértigo que impregna Fuenzalida. Una problemática que Holan no logra dar con un resultado satisfactorio.

Pero no fue el único ausente que le quitó potencia a la UC. Y es que en San Carlos tienen una verdadera enfermería ya que Fuenzalida sufrió un edema muscular en el sóleo derecho, Saavedra se desgarró y no pudo llegar para esta cita, por su parte Gastón Lezcano sufrió una contusión cresta iliaca derecha, y Valber Huerta terminó expulsado vs. Inter y debió ver el partido desde la grada a pesar de estar "disponible" físicamente.

Un panorama complejo para Católica que sigue siendo permeable sin sus titulares, demostrando que es un equipo corto a pesar de sus hombres de renombre. En aún no están muertos, pero es complicada su situación si quieren seguir con oportunidades, más aún si se ve que es el actual bicampeón del fútbol chileno.