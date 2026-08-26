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grafica rosucci juventus 2026Getty Images
Simone Gervasio

Traducido por

Champions League femenina: bien la Juve, mal el Inter. Los resultados de la tercera ronda preliminar

Liga de Campeones Clasificación
Women's football
SKN St. Poelten vs Juventus
SKN St. Poelten
Juventus
VfL Wolfsburg vs Inter
VfL Wolfsburg
Inter

Jornada agridulce para las representantes del campeonato italiano en la Champions League femenina. Gana y convence la Juventus que se impone por 3 a 0 en el campo del St.Polten y deja encarrilada la clasificación para la próxima ronda. Le va peor al Inter que, comprometido en casa del Wolfsburg, encaja una clara derrota por 2 a 0 que la pone en serio riesgo de eliminación.


JUVE - Gran actuación de la Juventus, que gana la ida de la tercera ronda preliminar con un claro 3 a 0 en casa del St.Polten y deja muy encarrilada la clasificación, gracias al doblete de Pinto y al golazo de Martina Rosucci. Todo muy fácil, en definitiva, para el equipo de Guerrero que el 2 de septiembre en Biella solo tendrá que cumplir con un trámite para alcanzar la fase de liga, donde ya está la Roma.

INTER - Podría estar ya comprometida, en cambio, la aventura en la Women’s Champions League del Inter. El Inter ha perdido por 2 a 0 en casa del Wolfsburg y, dentro de siete días, en la vuelta de la tercera ronda preliminar, estará obligado a una empresa dificilísima. El equipo de Sassarini encaja los goles de Prasnikar y Kuver pero logra resistir a las alemanas a pesar de haberse quedado con diez al inicio de la segunda parte por la roja directa a Robustellini.

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