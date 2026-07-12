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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Chaka lanza un mensaje contundente: «¡Si hubiéramos jugado 11 contra 11, la historia frente a Argentina habría sido diferente!»

Argentina vs Switzerland
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G. Xhaka
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EE. UU.

Declaraciones impactantes del capitán de Suiza

Granit Xhaka, capitán de Suiza, cree que la expulsión de Breel Embolo cambió el partido contra Argentina, que Suiza perdió 1-3 en cuartos del Mundial 2026.

En el 69’, el árbitro amonestó a Leandro Paredes por un contacto con Embolo, pero el VAR revisó la jugada.

Tras revisar las imágenes, el árbitro anuló la amonestación a Paredes y mostró amarilla a Embolo por simulación; como ya tenía una, fue expulsado en el 72, con 1-1 en el marcador.

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Chaka declaró: «La tarjeta roja cambió por completo el partido y nuestro plan, que era muy positivo».

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ARG

Y añadió: «Es muy doloroso perder un partido por una sola decisión del árbitro, pero al fin y al cabo fue su decisión».

El capitán suizo añadió: «Ahora es difícil aceptarlo; el vestuario estaba en silencio y siento frustración».

Y añadió: «Sentir decepción tras jugar contra Argentina demuestra la gran mentalidad de este equipo».

Y concluyó: «Las reglas son las reglas y no podemos cambiarlas, pero, en mi opinión, esta decisión le quita toda la diversión al partido».

Y añadió: «No sé qué podría haber hecho el jugador de otra manera, pero, sencillamente, no le quiten la diversión al juego».

Chaka concluyó: «Jugamos muy bien y, si hubiera sido 11 contra 11, les habríamos plantado cara, pero ahora me cuesta encontrar las palabras».

Con esta victoria, Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026, mientras que Suiza quedó eliminada tras un encuentro lleno de emoción y polémica arbitral.

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