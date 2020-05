Chajtur dio positivo en dopaje por haber masticado coca

El futbolista boliviano ignoró las recomendaciones que le dieron y ahora puede estar un año sin poder jugar al fútbol.

El futbolista Mauricio Chajtur, sindicado de dar positivo en el control doping por cocaína, habría masticado hojas de coca antes de cada partido, razón por la cual salió positivo y automáticamente suspendido de toda actividad deportiva.

Rafael Paz, presidente del club Guabirá, dijo que Chajtur no era un jugador indisciplinado, no fuma ni bebe, pero sí tiene un defecto de masticar coca sin saber el daño que puede influir en el control de dopaje.

"Es un jugador que no fuma, no tiene comportamientos de indisciplina; eso así coqueaba, lo veía con el ´bolo´ y le dije que deje de hacerlo porque podía dar positivo. Es lamentable lo que sucedió, me apena por su familia y por tratarse de un jugador joven, con proyección", dijo Paz.

Chajtur debe decidir estos días si acepta abrir la prueba B para su defensa o si acepta su culpa para esperar la sanción que posiblemente sea de un año fuera de las canchas.