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Cesc Fabregas se está convirtiendo rápidamente en uno de los entrenadores jóvenes de los que más se habla en el fútbol europeo, lo que ha suscitado preguntas sobre un posible regreso al Barcelona. El excentrocampista azulgrana ha impresionado en el banquillo del Como y han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que algún día suceda a Hansi Flick en el Camp Nou.

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Preguntan a Fabregas por su regreso al Camp Nou tras ganar en Champions

Fabregas respondió a preguntas sobre un posible regreso a Cataluña después de la victoria del Como por 1-0 ante el AEK Atenas en la Champions League . Tras el partido, TNT Sports Mexico preguntó al excentrocampista del Barcelona, Arsenal y Chelsea si se veía dirigiendo algún día al club azulgrana.

Aunque sus estrechos lazos con el Barcelona hacen que se le considere un posible candidato para el futuro, Fabregas se negó a hacer pronósticos a largo plazo. Su prioridad sigue siendo su trabajo actual en Italia, no las especulaciones sobre quién sucederá a Flick.

El entrenador del Como insiste en que pensar en el futuro «no te lleva a ninguna parte»

Ante la creciente atención que despierta su carrera como entrenador, Fabregas explicó que sus experiencias pasadas le han enseñado a no hacer planes a largo plazo.

«Soy de los que viven el día a día. Pensar en el futuro normalmente no te lleva a ninguna parte», afirmó. «Soy de allí, crecí en ese club y conozco a todo el mundo allí, pero nunca me ha gustado pensar demasiado a largo plazo. Las veces que lo he hecho, no me ha ido bien».

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También subrayó la importancia de disfrutar del presente mientras afronta las exigencias diarias de un proyecto en crecimiento en el Como.

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«La vida es como pilotar un avión: nunca sabes cuándo va a reducir la velocidad», añadió. «Por eso tenemos que intentar disfrutar en todo momento. Cuando toca competir, competir; cuando toca disfrutar, disfrutar; cuando toca estar con la familia, estar con la familia».

«Intento encontrar un equilibrio entre la competitividad y las exigencias de ser entrenador en un club como el Como, donde estamos creciendo y tengo muchas responsabilidades. Como he dicho, me centro en el día a día, porque pensar en el futuro normalmente no te lleva a ninguna parte».

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El excentrocampista sigue viendo todos los partidos del Barcelona

Aunque ha restado importancia a los rumores sobre un regreso inmediato al Camp Nou, Fabregas sigue muy de cerca a su antiguo club. Admira tanto su fútbol que llega a distraerse mientras prepara tácticamente los partidos europeos del Como.

«No me pierdo ni uno», continuó. «El otro día estábamos preparando el plan de partido contra el AEK y lo tenía puesto en el móvil. Mis ayudantes tuvieron que decirme varias veces: “Concéntrate, esto es importante”. Pero es que me encanta el fútbol y el Barça juega a un nivel increíble, igual que el PSG o el Bayern de Múnich. Estos cuatro o cinco equipos son absolutamente brillantes y me encanta verlos».

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Su contrato con el Como hasta 2028 y la confianza en Flick alejan un regreso inmediato

Un regreso a España parece lejano: Fabregas tiene contrato con el Como hasta 2028 y ya ha expresado su deseo de cumplirlo. Si sigue progresando en Italia, continuará entre los candidatos a tener en cuenta si finalmente queda vacante el puesto.

En Cataluña, sin embargo, no se prevé un cambio de entrenador a corto plazo. Los responsables deportivos del Barcelona siguen muy satisfechos con Flick, lo que permite a Fabregas centrarse en su proyecto en el Como sin presiones inmediatas.