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Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Cesc Fàbregas: el Barcelona es un equipo aterrador que hace parecer malos a sus rivales

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El exastro de España mostró su fascinación por el conjunto catalán

Como, dirigido por su entrenador Cesc Fàbregas, comenzó con fuerza su andadura en la Liga de Campeones de Europa, al lograr una amplia victoria sobre su visitante, el Leipzig alemán, por (4-1), ayer jueves, en la primera aparición del club italiano en la competición continental.

Las declaraciones de Fàbregas no se limitaron a elogiar a sus jugadores, sino que se extendieron también a alabar el rendimiento de su exequipo, el Barcelona, tras su arrolladora victoria sobre el Feyenoord neerlandés (5-1), en el marco de los enfrentamientos de la primera jornada de la Liga de Campeones.

Fàbregas afirmó, en declaraciones recogidas por el diario catalán "Mundo Deportivo": "Ayer vi el partido del Barcelona, y te digo que el Feyenoord es un equipo muy bueno, pero el Barcelona te hace parecer malo, porque encuentran todas las soluciones en todos los momentos".

Y prosiguió el exinternacional español: "Puedes marcarlos hombre a hombre, como intentaron (el Feyenoord) con Rodri o Pedri, pero encuentran soluciones por todos lados. Juegue quien juegue, tienen un nivel muy alto. Da miedo, da miedo el nivel por el que están pasando actualmente".

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Y sobre el rendimiento de su equipo, Fàbregas dijo: "En general fue un buen partido, especialmente en la primera parte, donde jugamos a un nivel muy alto. En la segunda parte empezamos muy bien, pero después tuvimos algunos problemas para controlar las cosas por las bandas".

Y respecto a la variedad táctica del Como, explicó: "En el fútbol actual, tienes que estar preparado para todo. Para ser un equipo completo hay que dominar muchas cosas, hay pequeños partidos dentro de los partidos, y hay que saber cómo resolver ciertas cosas, especialmente en estos niveles".

Y sobre la escuela de entrenadores española, declaró: "Pienso que la presencia de tantos entrenadores españoles en la élite no es casualidad. A nivel futbolístico somos los mejores, porque los jóvenes lo demostraron en el Mundial. Además, el nivel de los entrenadores españoles es muy alto, y lo están demostrando. No mencionaré nombres porque los conocéis todos".

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".

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