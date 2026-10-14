Según informa la BBC, el AFC Bournemouth estaría dispuesto a dejar salir al cotizado centrocampista Alex Scott en el próximo mercado de fichajes bajo determinadas condiciones. Los Reds estarían entre los interesados, mientras que el Chelsea FC ya habría visto rechazada este verano una oferta de 60 millones de euros por los Cherries.

Una de las condiciones para autorizar su salida sería que el equipo entrenado por Marco Rose no esté en los puestos de descenso al término de la primera vuelta. Además de tener asegurada su plaza en la Premier League, Bournemouth tendría determinadas exigencias económicas.

Según el informe, un posible comprador tendría que ofrecer al menos el equivalente a 118 millones de euros por su traspaso. Una cifra que no parece descabellada a la vista del enorme gasto del Liverpool en los últimos mercados de fichajes.

El LFC gastó casi 500 millones de euros en fichajes para la temporada 2025/26. Este verano se sumaron más de 250 millones de euros. El fichaje estrella fue Bradley Barcola, incorporado del PSG por unos 125 millones de euros más variables, según las informaciones publicadas.

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Alex Scott: Thomas Tuchel también lo tiene en el radar

Además del Liverpool, el Chelsea seguiría interesado en Scott, cuyo valor de mercado probablemente haya vuelto a subir. El jugador de 23 años debutó con la selección inglesa durante el último parón de selecciones. En total, el seleccionador de los Three Lions, Thomas Tuchel, le dio 90 minutos repartidos en dos partidos.

En el Bournemouth, Scott es un titular indiscutible. En seis partidos disputados hasta ahora, suma un gol y dos asistencias. Sin embargo, los Cherries se encuentran actualmente en la zona baja de la tabla. Solo han conseguido tres puntos en las seis primeras jornadas, lo que los sitúa por ahora en el puesto 18.



