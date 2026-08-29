El Liverpool cerró su acuerdo para fichar al francés Bradley Barcola, delantero del Paris Saint-Germain, durante el actual mercado de fichajes.

Según el diario británico "The Athletic", el club inglés pagará un paquete económico valorado en 106 millones de libras esterlinas, además de bonificaciones que ascienden a 17 millones de libras esterlinas, a cambio de hacerse con los servicios del delantero de 23 años.

Está previsto que el internacional francés firme un contrato por cinco años con el equipo de Andoni Iraola, y que se someta al reconocimiento médico durante las próximas 24 horas.

El Liverpool había señalado a Barcola como un objetivo principal para ayudar a compensar la marcha de Mohamed Salah, quien abandonó el equipo al final de la temporada pasada, mientras que Barcola estaba decidido a fichar por Anfield pese a que le quedaban dos años de contrato con el Paris Saint-Germain.

El desbloqueo en las negociaciones, lideradas por el director deportivo Richard Hughes, el consejero delegado del Liverpool Billy Hogan y el presidente del Fenway Sports Group Mike Gordon por parte del Liverpool, y Nasser Al-Khelaifi por parte del Paris Saint-Germain, llegó después de que el club inglés mantuviera importantes conversaciones el martes para aclarar todos los detalles relativos a la operación propuesta.

Barcola participó con regularidad con el equipo de Luis Enrique durante la temporada pasada, disputando 49 partidos en los que marcó 13 goles y dio 7 asistencias, pese a su competencia directa con Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, en un momento en el que el Paris Saint-Germain defendía los títulos de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones de Europa.

Barcola se había afianzado en el primer equipo durante la temporada 2021-2022, y marcó 39 goles y dio 37 asistencias en 152 partidos, pero quedó fuera de la convocatoria del equipo en el arranque de la Ligue 1 de la temporada 2026-2027 ante el Rennes el domingo, y volvió a estar ausente en el empate 2-2 ante el Lille la noche del viernes.

Barcola, formado en la academia del Lyon, tuvo un papel destacado con la selección de Francia en el Mundial de este verano, donde disputó los ocho partidos y marcó 3 goles.



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