Cerezo: "Buscamos tener los mejores jugadores y creo que Herrera es uno de ellos"

El presidente del Colchonero habló sobre el posible fichaje del volante mexicano.

El traspaso de Héctor Herrera al parece inminente. Y aunque Enrique Cerezo no quiso entrar demasiado en el tema, lo cierto es que el presidente del Colchonero destacó la enorme calidad del mediocampista mexicano y reconoció que está al nivel del cuadro que dirige Diego Pablo Simeone.

El Top de las contrataciones más caras de es usurpado por @Raul_Jimenez9, quien aparece ¡¡¡2 veces!!!



Completan:

3.- Nery Castillo

4.- @CH14_, máximo goleador de @miseleccionmx

5.- @HirvingLozano70, venta que más dejó a un club de la



*Millones de euros pic.twitter.com/3FutudjQBx — Goal (@goalmex) April 4, 2019

“No es ni verdad ni falso que Héctor Herrera vaya a jugar en el Atlético de Madrid. En este momento no se puede decir nada porque no es un jugador del Atlético. Siempre buscamos tener los mejores jugadores y creo que Héctor es uno de ellos. Si va a llegar o no, no lo sé. El tiempo lo dirá”, dijo Cerezo a ESPN.

Vale recordar que Herrera culmina contrato con el Porto a final de temporada y no tiene ninguna intención de extender su vínculo con los Dragones, razón por la que llegaría gratis a cualquier equipo. Su nombre ha sonado con fuerza en Inter, Milan y , pero lo cierto es que todo indica que su futuro está en Madrid.