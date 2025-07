Ceremonia de Apertura de la Eurocopa Femenina 2025: Artistas, cómo verla y todo lo que necesitas saber

Suiza vs Noruega

Todo sobre la ceremonia inaugural de la Eurocopa Femenina 2025: artistas, sorpresas y el show que encenderá el torneo desde el primer minuto.

La Eurocopa Femenina 2025 arrancará con una espectacular Ceremonia de Apertura que rendirá homenaje tanto al patrimonio suizo como al espíritu apasionado del fútbol femenino.

El evento se llevará a cabo el miércoles 2 de julio, justo antes del partido inaugural entre Suiza y Noruega. Se espera un espectáculo vibrante y lleno de teatralidad, inspirado en el tema “La Cumbre de las Emociones”.

Aquí te contamos todo lo que debes saber: desde los artistas que se presentarán hasta cómo seguir la ceremonia desde casa.

¿Cuándo y dónde es la Ceremonia de Apertura de la Eurocopa 2025?

La Ceremonia de Apertura de la Eurocopa Femenina 2025 se realizará el miércoles 2 de julio, justo antes del partido inaugural entre Suiza y Noruega. El evento tendrá lugar en territorio suizo, país anfitrión de esta edición. El espectáculo está programado para iniciar minutos antes de las alineaciones oficiales y la entonación de los himnos nacionales, marcando el arranque de una nueva y emocionante Eurocopa Femenina.

¿Cuál es el tema de la Ceremonia de Apertura de la Eurocopa 2025?

La ceremonia de apertura de 2025 se inspira en los imponentes paisajes montañosos de Suiza y en la intensidad emocional del fútbol. Bajo el título La Cumbre de las Emociones, el espectáculo se desarrollará en tres actos dramáticos, cada uno representando un pilar fundamental de la identidad del torneo.

Desde la pasión y la perseverancia hasta la unidad y la celebración, cada segmento narrará una historia poderosa que culminará con la presentación oficial de las jugadoras y la entonación de los himnos nacionales.

¿Quién actuará en la Ceremonia de Apertura de la Eurocopa 2025?

Dos reconocidas artistas femeninas serán las encargadas de interpretar los himnos tras la ceremonia, justo antes del inicio del partido inaugural del torneo.

Beatrice Egli – himno nacional de Suiza

En representación del país anfitrión, Beatrice Egli será la encargada de interpretar el himno nacional de Suiza. Reconocida como una de las grandes figuras del pop en alemán, Egli ha cosechado múltiples discos de oro y platino, ha liderado las listas de popularidad en Suiza y Alemania, y ha sido galardonada con diversos premios, entre ellos tres Swiss Music Awards y un ECHO como Mejor Artista Revelación.

Además de su exitosa carrera musical, Beatrice Egli es un rostro conocido en la televisión, destacando como jurado en Deutschland sucht den Superstar, el mismo programa que la catapultó a la fama en 2013.

Astrid S – Himno nacional de Noruega

La reconocida estrella del pop noruego, Astrid S, será la encargada de interpretar el himno nacional de Noruega. Desde su salto a la fama en Pop Idol Noruega en 2013, ha construido una sólida base de seguidores a nivel mundial y acumula más de cinco mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Famosa por éxitos como Hurts So Good y Think Before I Talk, Astrid ha realizado giras internacionales y colaborado con artistas de talla global como Shawn Mendes y NOTD.

Es reconocida por su voz distintiva, su visión creativa y su enfoque versátil tanto en la interpretación musical como en la producción.

¿Qué pueden esperar los fanáticos de la Ceremonia de Apertura de la Euro 2025?

La Ceremonia de Apertura contará con una partitura original compuesta por Ludovico Clemente, reconocido compositor y asesor musical italiano. Clemente es famoso por crear paisajes sonoros emocionales en eventos deportivos internacionales, aportando una atmósfera profunda que enriquecerá la narrativa visual de la noche.

Este gran espectáculo reunirá a 185 integrantes en escena, 16 banderas y pictogramas oficiales, 40 utilerías inflables y 29,000 tarjetas Tifo que serán distribuidas entre los aficionados presentes en el estadio.

Tras la ceremonia en tres actos, se interpretarán los himnos nacionales, justo antes del saque inicial, marcando el comienzo oficial del torneo y precediendo la presentación formal de las alineaciones en el campo.

¿Cómo ver la Ceremonia de Apertura de la Eurocopa 2025?

Los aficionados en el Reino Unido podrán ver la ceremonia en vivo a través de ITV o BBC, ambas encargadas de transmitir los partidos de la Eurocopa Femenina 2025, incluido el encuentro inaugural.

En Estados Unidos, la ceremonia y el partido de apertura estarán disponibles en FOX Sports, con opción de sintonizar vía fubo.

La Ceremonia de Apertura de la UEFA Women’s Euro 2025 es mucho más que un espectáculo previo al partido: es una celebración audaz de la cultura, la creatividad y la energía que define al fútbol femenino. Con impactantes visuales, música poderosa y las inolvidables actuaciones de Beatrice Egli y Astrid S, promete marcar el inicio perfecto para un torneo memorable.