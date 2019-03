Centeno, tras la victoria sobre Herediano: "Ganó el que mejor propuso"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa destacó el trabajo hecho por su equipo para llevarse el duelo destacado de la fecha.

Saprissa se llevó el partido más importante de la reciente fecha en el Clausura costarricense al derrotar 2-1 a Herediano para sostener su liderazgo y tomarse una especie de desquite tras la definición perdida en el Apertura 2018.

En este sentido, Walter Centeno le dio valor a lo hecho por su equipo y considera que se impuso el elenco de mejor planteo. "El fútbol es de variantes, de propuestas, de espectáculo y al final ganó el que mejor propuso el partido, que fue Saprissa", analizó el técnico del conjunto morado en diálogo con www.nacion.com.

Además, el entrenador del puntero del certamen descartó que haya una cuestión personal con su colega Jafet Soto, guía de los de Heredia. "Gana Saprissa. Durante la semana me enfoqué a trabajar en Saprissa para ganar el partido. Esto no es personal, no tengo nada personal con Jafet. Él hace su trabajo y yo hago el mío. Pertenezco a Saprissa Y trato de hacer que le gane a cualquiera, no sólo a Jafet", aseguró.

En cuanto al juego, Centeno defendió su idea de salir jugando con el balón desde atrás: "Ese es un sistema de perfeccionar, en el que a veces sale bien y a veces mal. Corrimos el riesgo, nos hicieron un gol, pero es parte de la idea futbolística que quisimos implantar aquí en el nuevo Saprissa. Así que no es fácil hacerlo en un partido de primera línea, contra rivales tan parejos y hoy lo hicimos. Salgo satisfecho porque para jugar a este sistema hay que ser valiente, mucha gente alrededor del país tiende a jugar a la segura y este nuevo Saprissa está tratando de no hacerlo. Respetar el espectáculo, que no haya tanto pelotazo, de que el balón está en continuo juego".