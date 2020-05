Centeno: "Saprissa antes no elaboraba tanto como lo hace ahora"

Primera División de Costa Rica: En una entrevista con Encuentro Deportivo, el entrenador de Costa Rica compartió ideas de su filosofía de juego.

Walter Centeno cree que, desde que es técnico de Saprissa, el equipo ha dado un salto de calidad, al menos en cuanto al juego. En una entrevista con Encuentro Deportivo, el entrenador de los Morados dio detalles de lo que busca impregnarle al equipo dentro del campo.

“Yo siempre he querido ganar, pero quiero ganar de esa forma, jugando a mi estilo (con mucho posicionamiento de balón)", comenzó diciendo el Paté. Y agregó: "Si yo tengo la mayor cantidad de tiempo el balón, tendré más opciones de ganar. Pero no es que Wálter no quiera ganar y solo quiera hacer pases, por supuesto que quiero ganar. Lo que me gustaría que me entiendan es que con esa propuesta que busco, puedo ganar no uno, sino varios partidos. No es fácil, pero lo intentamos siempre”.

Además, el técnico de la S sacó pecho por lo que ha logrado en su plantel: “No busco excusas, pero yo solo llevo un año. Saprissa antes no elaboraba tanto como lo hace ahora. Es más, cuando yo jugaba, Saprissa era un equipo directo, que jugaba a veces a pelotazo, y ganamos, por convicción, credibilidad de los jugadores, esto es un todo, son muchos estilos. Pero ahora Saprissa saca la bola hacia atrás, ya se nota la diferencia”.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Centeno llegó a Saprissa en febrero de 2019. Desde entonces, los Morados sumaron un título: la Liga Concacaf 2019.