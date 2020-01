Centeno: "Nuestro estilo de juego es no pelear con el árbitro"

Primera División de Costa Rica: Tras caer por 4-1 ante Herediano y perder la punta de la tabla, el DT de Saprissa evitó entrar en la polémica.

Walter Centeno no quiso entrar en la polémica después de la dolorosa derrota ante Herediano por 4-1 de este domingo. El conjunto morado sufrió dos expulsiones (Mariano Torres y Michael Barrantes) en el complemento que le cortaron la chance de remontar el resultado ante los Florenses.

"Nuestro estilo de juego es no pelear con el árbitro, nuestro estilo es jugar al fútbol. La idea de nosotros es jugar, no pelear. Si usted ve, en la línea yo no peleo con nadie. Es prohibido hablar con los árbitros", dejó en claro Centeno tras el partido.

Además, tras ser consultado sobre las medidas que tomará con sus jugadores, comentó: "Debo tomar decisiones, soy el jefe. Vamos a ver qué pasa. Cuando hable con ellos, ellos sabrán cuáles serán las decisiones (por pelear con los árbitros). Las tarjetas por discutir con los árbitros, yo no las soporto. Hablaré con la directiva".

“Cuando los jugadores entiendan que el árbitro es el que manda, todo va a estar bien”, siguió el DT sobre el mismo tema, antes de aceptar que Herediano mereció el triunfo. “Ganaron bien. Lo hicieron bien ellos. El mérito es de ellos”, cerró.