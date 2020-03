Centeno: "No era fácil jugar tras la eliminación de la Concacaf"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa valoró la reacción de su equipo para conseguir un 5-3 sobre Deportiva San Carlos.

Saprissa pudo pasar del dolor por la eliminación en la a manos de , contra el que empató los dos juegos y se quedó afuera por los goles visitantes, a una sonrisa en el Clausura 2020 de a partir de su vibrante victoria 5-3 sobre Deportiva San Carlos, la cual lo devolvió a la cima del torneo.

En este marco, Walter Centeno se mostró satisfecho con la reacción de su equipo y destacó la manera en que se levantó. "No era fácil jugar tras la eliminación de la Concacaf, pero contento porque somos líderes, aunque falta mucho camino", aclaró el técnico del Monstruo morado.

A su vez, el Paté volvió a mencionar lo que fue la caída en el certamen internacional. "No me gustó la eliminación, no quería ser eliminado. El equipo estaba para muchas cosas, queríamos llegar lo más lejos posible. El fútbol nos dijo que no en este momento", analizó.

En el ámbito local, Centeno quiso dejar en claro que sus dirigidos no deben relajarse a pesar de su condición de punteros y el buen paso que muestran: "No podemos confiarnos por estar en el primer lugar, todavía falta mucho campeonato. Tenemos que recuperar el equipo y tratar de que el plantel esté bien para los siguientes partidos".

Foto: ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images