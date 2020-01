Centeno, "contento" con su plantel aunque no cierra la puerta a refuerzos

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa valora el potencial con el que cuenta y se mantiene expectante con alguna llegada adicional.

Saprissa fue el único capaz de sumar puntaje ideal luego de dos fechas disputadas en el Clausura 2019 y confirmó el jueves por la noche su seria aspiración por coronarse en el fútbol costarricense después de más de dos años tras su goleada 3-0 a Guadalupe.

Al margen del análisis propio del triunfo, Walter Centeno, entrenador del Monstruo morado, hizo referencia al mercado de pases, al cual no le cierra la puerta a pesar de sentirse conforme con su escuadrón actual.

"La puerta está abierta. Hasta que no se cierren las inscripciones no se puede decir nada", expresó el técnico nacido en Palmar Sur, a la vez que agregó: "Saprissa tiene toda la facultad de poder contar (con fichajes) o no. Estamos muy tranquilos con la planilla que tenemos".

En la misma línea, en función a los arribos de Ariel Rodríguez y David Guzmán al equipo, Centeno valoró: "Nos han caído muy bien sus llegadas, es importante porque son jugadores más maduros, y aún tienen ganas de jugar y de ganar, y pueden darle mucho a Saprissa. Son jugadores nacidos acá, ambos son importantes y determinantes".