Celtic vs. Stuttgart, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Las eliminatorias de la Europa League ya están aquí, con puestos en juego en los octavos de final. El Celtic, con buenas sensaciones, y el Stuttgart, muy goleador, deberían ofrecer un espectáculo en Glasgow.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Celtic vs VfB Stuttgart, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Celtic vs Stuttgart, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se puede seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Celtic vs Stuttgart

Europa League - Jornadas Finales Celtic Park

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Celtic Park.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El tercer ciclo de Martin O’Neill con el Celtic va bien. Bajo el norirlandés, siguen invictos en 10 partidos en todas las competiciones.

El Stuttgart, en gran forma, ha ganado cinco de sus últimos seis partidos tras un triunfo por 3-1 sobre el Colonia. Sin embargo, de forma preocupante, ganó solo uno y perdió los otros tres de sus cuatro partidos como visitante en la fase de liga de la Europa League. Esto contrasta en cierta medida con su reciente registro a domicilio en la Bundesliga, donde han logrado tres victorias en sus últimas cinco salidas y 13 goles en esa secuencia.

Getty

Sus anfitriones solo han mantenido una portería a cero en sus últimos siete partidos en todas las competiciones, así que al menos se verán con opciones de inquietar a la defensa rival.

Noticias de lesiones, estadísticas clave

El Celtic no ha ganado ninguna de sus últimas tres eliminatorias europeas a doble partido.

El Celtic fue uno de los cinco clubes que superaron la fase de la Europa League sin mantener ninguna portería a cero.

El Celtic no contará con Alistair Johnston, Arne Engels, Callum Osmand, Cameron Carter-Vickers y Jota.

El Stuttgart no podrá contar con Luca Jaquez, Dan-Axel Zagadou, Lazar Jovanovic, Nikolas Nartey y Justin Diehl.

Getty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

CEL Últimos partidos VFB 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria VfB Stuttgart 3 - 2 Celtic

Celtic 3 - 1 VfB Stuttgart 5 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificación