Celtic vs Roma, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Un primer encuentro entre Celtic y Roma en la Europa League está programado para celebrarse en Celtic Park el jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo de España. Se espera un enfrentamiento emocionante ya que los gigantes escoceses buscan capitalizar la ventaja de jugar en casa contra lo que será un oponente difícil.

El nuevo entrenador de los Hoops, Wilfried Nancy, perdió su primer partido al mando en casa contra sus rivales de la Premiership escocesa, Hearts, la última vez. Sin embargo, espera tener mejor suerte contra Roma, con la clasificación para la fase eliminatoria de esta competición bien al alcance. Celtic actualmente se encuentra en el 21º lugar en la tabla de la primera fase de la Europa League, sabiendo que necesitan consolidar su puesto en el top 24 para mantener vivas sus esperanzas de progresar.

La Roma de Gian Piero Gasperini ha asegurado tres victorias en sus cinco partidos de la Europa League esta temporada, y estará confiada en añadir otra victoria. Llegan a este partido como un animal herido después de sufrir derrotas consecutivas en la Serie A ante Napoli y Cagliari, respectivamente. Su último viaje a Escocia fue fructífero, superando cómodamente a los mayores rivales del Celtic, Rangers, por 2-0.

Cómo ver Celtic vs Roma, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México no habrá transmisión.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Vix Premium, Unimás, Paramount+ y Fubo.

Hora de inicio del Celtic vs Roma

Europa League - Europa League Celtic Park

El partido tendrá lugar en Celtic Park el jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias del equipo Celtic

El Celtic de Nancy seguirá sin Jota, Marcelo Saracchi, Alistair Johnston, Callum Osmand y Cameron Carter-Vickers. James Forrest está cerca de regresar, pero el enfrentamiento contra el equipo italiano será demasiado pronto para él. El Celtic continuará confiando en Benjamin Nygren, quien ha anotado dos veces en cinco partidos de UEL esta temporada.

Noticias del equipo Roma

La Roma se dirigirá a Celtic Park sin el delantero ucraniano Artem Dovbyk, quien ha estado ausente durante varias semanas debido a una lesión en el muslo. Gasperini también estará sin Edoardo Bove, ya que se dice que no está en forma para este partido y se verá obligado a sentarse una vez más. En noticias más alentadoras para los italianos, el carrilero brasileño Wesley estará disponible después de una breve baja por lesión y podría entrar directamente al equipo. La mayor amenaza de la Roma podría venir del joven Matias Soule, quien ha demostrado que puede causar serios problemas a casi cualquier defensa.

