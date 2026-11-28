Noticias del equipo

El Celta de Vigo no podrá contar con Miguel Román ni con Hugo González, ambos lesionados, ni tampoco con el sancionado Yoel Lago. El once probable del conjunto local estaría formado por Radu, Sebastián Cáceres, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Javi Galán, Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Burcio, Williot Swedberg, Hugo Álvarez y Pablo Durán.

En el Villarreal son baja por lesión Nathan Saliba y Alassane Diatta, además de Pau Navarro, sancionado. El once probable visitante lo formarían Gulácsi, Carlos Romero, Logan Costa, Renato Veiga, Álex Freeman, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro y Georges Mikautadze. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

El Celta de Vigo recibe al Villarreal en Abanca Balaídos en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos que vienen de jugar en Europa con sensaciones distintas.

El conjunto de Claudio Giráldez cayó el jueves por 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League, un resultado que alarga un tramo irregular tras haber perdido también por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga.

En la competición doméstica, el Celta ocupa la decimocuarta posición y su mejor noticia reciente fue el 0-5 en su visita a Salamanca en la Copa del Rey.

El Villarreal de Iñigo Pérez llega con la moral algo más alta tras imponerse por 0-1 en el campo del Slavia de Praga en la Champions League. Fue una respuesta inmediata a la derrota por 3-2 frente al Barcelona, un encuentro en el que los amarillos llegaron a adelantarse 2-0 en los primeros minutos.

El equipo castellonense es décimo en la tabla y tiene el reto de dar continuidad a su triunfo europeo, aunque su balance a domicilio en las últimas semanas incluye también el duro 0-6 encajado ante el Paris Saint-Germain.

Ambos clubes afrontan un calendario exigente y cada punto cuenta en la zona media de la clasificación. Repasamos a continuación todo lo necesario para seguir el partido.

Estado de forma

El Celta de Vigo suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Perdió 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League en su último compromiso y 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga, y antes empató 0-0 con el Levante. Ha marcado ocho goles y encajado seis, con un 0-5 en Salamanca como mejor registro.

El Villarreal acumula dos victorias y tres derrotas en el mismo tramo. Ganó 0-1 al Slavia de Praga en su última salida y venció 2-0 al Getafe, pero cayó 3-2 ante el Barcelona, 0-6 ante el PSG y 0-1 ante el Espanyol. Suma cinco goles a favor y diez en contra, con dos porterías a cero.

Historial de enfrentamientos

El último precedente se disputó el 26 de abril de 2026 en Primera División y el Villarreal se impuso por 2-1 como local. En los últimos cinco enfrentamientos directos, cada equipo suma dos victorias y se registra un empate, el 1-1 de agosto de 2025. En ese tramo, el Celta ha marcado 11 goles por los 9 del Villarreal.

Standings

En la clasificación de la Primera División, el Celta de Vigo ocupa la decimocuarta posición y el Villarreal la décima.