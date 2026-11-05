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Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Celta Vigo vs Union St.Gilloise
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Europa League

El Celta de Vigo se enfrenta al Royale Union Saint-Gilloise en la Europa League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
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Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Celta de Vigo y el Royale Union Saint-Gilloise?

El Celta de Vigo llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga. Antes había logrado una victoria a domicilio por 1-2 contra el Celtic Glasgow en la Europa League. En esos cinco partidos, el Celta marcó siete goles y encajó seis.

El Royale Union Saint-Gilloise atraviesa un momento mucho mejor: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue por 1-2 a domicilio ante el KVRS Waasland-SK Beveren en la Jupiler League. Especialmente impresionante fue el 4-0 contra el Hapoel Beer Sheva en la Europa League. En ese periodo, el Union marcó 13 goles y encajó solo tres.

CEL

CEL - Formulario

JUV
L1-2
ALA
W2-1
CEL
W1-2
BET
D0-0
RAY
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIL

GIL - Formulario

RSO
D1-1
NIJ
W3-0
HBS
W4-0
CER
W5-2
BEV
W1-2
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: alineaciones

Celta Vigo contra Union St.Gilloise alineaciones

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Formación
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
3-4-1-2
I. RaduI. RaduY. LagoY. LagoJ. RodriguezJ. RodriguezM. AlonsoM. AlonsoS. CarreiraS. CarreiraA. FebasA. FebasJ. RuedaJ. Ruedateam-logoH. BurcioW. SwedbergW. SwedbergP. DuranP. DuranH. AlvarezH. AlvarezH. KoffiH. KoffiN. ChibaniN. ChibaniN. HavenaarN. HavenaarM. SyllaM. SyllaA. ZorganeA. ZorganeK. van de PerreK. van de PerreB. ZeneliB. ZeneliG. SmithG. SmithL. PatrisL. PatrisKevin RodríguezKevin RodríguezR. MofokengR. Mofokeng
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
3-4-3
Celta Vigo

Once inicial

Union St.Gilloise

Suplentes

Manager

  • C. Giraldez
  • D. Hubert

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: estado de forma

CEL

CEL - Formulario

JUV
L1-2
ALA
W2-1
CEL
W1-2
BET
D0-0
RAY
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIL

GIL - Formulario

RSO
D1-1
NIJ
W3-0
HBS
W4-0
CER
W5-2
BEV
W1-2
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: balance de enfrentamientos directos

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
W
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
4400112+912
W
W
W
W
3
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
D
W
W
W
5
JuventusJuventusJUV
4310103+710
W
D
W
W
6
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
422092+78
D
W
D
W
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
D
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
421143+17
L
D
W
W
10
Levski SofíaLevski SofíaLES
421143+17
W
W
D
L
11
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
42114407
W
L
W
D
12
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
13
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
W
W
L
L
15
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
420263+36
L
W
W
L
16
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
17
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
18
TorreenseTorreenseTOR
420257-26
W
L
L
W
19
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
D
D
L
W
21
Sparta PragaSparta PragaSPP
41126604
L
L
D
W
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
D
W
L
L
23
Celta VigoCelta VigoCEL
411245-14
D
W
L
L
24
OFI CreteOFI CreteOFI
411234-14
D
L
L
W
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
411214-34
L
W
L
D
26
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
411237-44
W
D
L
L
27
SalzburgoSalzburgoSAL
411238-54
L
D
L
W
28
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
29
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
L
L
W
L
30
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
402216-52
D
L
L
D
32
MarsellaMarsellaOM
401316-51
D
L
L
L
33
CelticCelticCEL
401339-61
D
L
L
L
34
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
4013110-91
L
D
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4004212-100
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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