Celta de Vigo - Cádiz Apuestas y Pronóstico LaLiga | 04/12/23

Balaídos enfrentará este lunes a dos de los equipos menos goleadores de LaLiga, lo que hace presuponer un partido tosco y duro entre dos rivales directos en la pelea por la permanencia.

Mucha necesidad en Balaídos

La decimoquinta jornada concluirá con el pulso entre un Celta de Vigo que todavía no ha ganado en casa (cuatro derrotas y tres empates) y un Cádiz que todavía no ha ganado a domicilio (cinco derrotas y dos empates). Suena a reparto de puntos, aunque la necesidad de ambos podría generar esos nervios que acaban decantando la balanza a favor de uno o de otro, así que no caeremos en la tentación de pronosticar un resultado final.

Otra cosa es cómo pueda ir la cosa al descanso. El Celta suele mostrarse más atrevido al inicio para buscar el gol y luego replegarse, como demuestra el hecho de que todos sus goles en LaLiga (que no son muchos) los haya marcado antes del minuto 60. De hecho, de los siete partidos que ha jugado a domicilio en LaLiga, solo se fue perdiendo al descanso en Mestalla, y eso que ya ha visitado Montjuïc, San Mamés, el Benito Villamarín o el Cívitas Metropolitano.

La cita de este lunes también destaca por la disparidad entre ambos equipos en el ámbito de las tarjetas. El Celta es el equipo de LaLiga que menos tarjetas ha recibido en lo que va de temporada (22), mientras que el Cádiz es el tercer equipo que más tarjetas acumula (43), por lo que todo indica que la primera amarilla será para un jugador de los de Sergio González.

Pocos goles para cerrar la jornada

Aunque entre dos de los equipos menos goleadores resulta tentador apostar a que al menos uno de ellos no marcará, el Cádiz viene de firmar el 1-1 en el estadio del Mallorca, rival similar al Celta, y tres de los cuatro últimos partidos en Balaídos acabaron con goles de ambos equipos.

No obstante, se prevé un partido con marcador bajo. Cinco de los siete duelos disputados en el estadio vigués terminaron con menos de tres goles, pauta que se ha dado en 10 de los 15 partidos oficiales del Cádiz esta temporada.

Es cierto que la posible baja de Jeremías Ledesma en la portería del Cádiz podría inclinar la balanza a favor del Celta, pero David Gil ya firmó un gran partido el miércoles en Son Moix, donde fue un factor determinante para que los suyos lograrán puntuar, así que los gaditanos pueden respirar tranquilos si finalmente Sergio tiene que tirar del portero suplente.