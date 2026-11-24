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Javier Tebas, presidente de LaLiga, publicó su primer comentario sobre la dimisión de Miguel Ángel Gil Marín como vicepresidente primero y miembro del consejo de administración, en medio de la polémica por la financiación de la Unión de Clubes Europeos.

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En sus redes sociales, Tebas publicó un mensaje en el que expresó su agradecimiento y celebró la aprobación de las cuentas y el presupuesto por parte de la Asamblea General Ordinaria.

«Los clubes han vuelto a respaldar claramente la gestión de LaLiga. La abrumadora mayoría con la que han aprobado las cuentas y el presupuesto en la Asamblea General Ordinaria nos da impulso para seguir trabajando juntos y desarrollando el fútbol profesional español como lo veníamos haciendo», afirmó Tebas.

Además de destacar la presencia de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Tebas quiso agradecer a Gil Marín su labor: «Doy las gracias a Miguel Ángel Gil Marín por su trabajo como vicepresidente primero de LaLiga y por todos estos años de colaboración».

¿Por qué dimitió Gil Marín?

Miguel Ángel Gil Marín dio la sorpresa durante la Asamblea General de LaLiga al anunciar su dimisión como vicepresidente primero y miembro del consejo de administración, en medio de la polémica por la financiación de la Unión de Clubes Europeos.

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La dimisión se produjo durante la Asamblea General de LaLiga, celebrada este martes en Madrid, según informó el diario AS, que señaló que el motivo de la decisión es la supuesta financiación de más de un millón de euros que LaLiga habría concedido a la Unión de Clubes Europeos.

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Gil Marín es miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos, antes conocida como Asociación de Clubes Europeos.

La Asamblea General de LaLiga, que reunió a los clubes de Primera y Segunda División, fue escenario del anuncio de la salida de Gil Marín de la vicepresidencia primera, cargo que ocupaba desde 2020, cuando sucedió a Clemente Villaverde.

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En los últimos años, Gil Marín ha sido uno de los principales apoyos de Javier Tebas en sus enfrentamientos con el Real Madrid, aunque su relación con el resto de clubes llegó a tensarse en un momento dado, cuando respaldó temporalmente el proyecto de la Superliga europea, una postura que provocó el enfado de los demás clubes.

Miguel Ángel Gil Marín asumió oficialmente la vicepresidencia primera de LaLiga en marzo de 2020, un cargo que también le otorgó un puesto en la Comisión Delegada, integrada por el Real Madrid, el Barcelona, el Real Betis, el Deportivo Alavés, el Sevilla, el Villarreal, el Sporting de Gijón, el Celta Fortuna, el Real Oviedo, Las Palmas y el Almería.

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La Unión de Clubes Europeos, cuya supuesta financiación por parte de LaLiga parece haber sido la causa directa de la dimisión de Gil Marín, es una organización de creación relativamente reciente que reclama un reparto más justo de los ingresos en el fútbol europeo.

La organización advierte del posible colapso de las ligas nacionales y de que muchos clubes pierdan su capacidad competitiva debido a la actual desigualdad en el reparto de los ingresos, fruto de la relación entre la UEFA y la antigua Asociación de Clubes Europeos, que agrupa a los grandes clubes del continente.

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Javier Tebas apoya a la Unión de Clubes Europeos desde su fundación y ha participado en diversos actos y foros para expresar su respaldo a esta iniciativa.

Otros clubes, entre ellos Las Palmas y Osasuna, también se han unido a esta organización con el objetivo de reclamar una mayor representación de los clubes en el sistema del fútbol europeo.

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Pese a esta discrepancia sobre el apoyo a las distintas asociaciones de clubes, fuentes de alto nivel de LaLiga aseguraron a AS que la relación entre Tebas y Gil Marín es «excelente», y no creen que la dimisión de este último como vicepresidente primero vaya a provocar ningún problema entre ambos dirigentes, más allá de su salida del cargo.