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Sadio Mané, capitán de la selección senegalesa, celebró la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que confirmó a su país como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025. El delantero envió un mensaje de agradecimiento a la afición senegalesa y, al mismo tiempo, expresó su respeto a Marruecos y a los jugadores de los Leones del Atlas.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo aceptó este martes el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol y anuló la resolución que daba a Senegal por perdedor de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 por abandono. De este modo, restableció la decisión del Comité Disciplinario y confirmó el resultado del partido con victoria de Senegal por 1-0.

Tras conocerse la decisión, Mané no tardó en mostrar su alegría y quiso, en primer lugar, dar las gracias a la afición senegalesa, tanto en el país como en el resto del mundo, por su apoyo durante un largo periodo de polémica y procedimientos legales.

«Nos habéis apoyado desde el primer partido hasta que se ha conocido esta decisión. Vuestra confianza nos ha dado fuerza en los momentos más difíciles», escribió Mané en un mensaje en Instagram.

La estrella de Senegal también elogió a sus compañeros de selección y valoró el esfuerzo y los sacrificios que hicieron para conquistar la segunda estrella continental de la historia del país, además de saludar al cuerpo técnico y a todos los que contribuyeron al recorrido de la selección durante el torneo.

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Un mensaje a Marruecos

Pese a celebrar la decisión del tribunal deportivo, Mané optó por enviar un mensaje de calma y respeto a Marruecos y a los jugadores de los Leones del Atlas, en un contexto de tensión entre ambas partes desde la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y los procedimientos posteriores ante los organismos deportivos.

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«Senegal y Marruecos son dos pueblos hermanos. Espero que el fútbol siga acercándonos», afirmó Mané.

Asimismo, elogió la trayectoria de la selección marroquí en el torneo y le deseó, a ella y a sus jugadores, suerte en la próxima etapa.

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Para cerrar su mensaje, el capitán de Senegal quiso compartir la alegría del título con todos sus compatriotas: «Felicidades a todos los senegaleses. Esta victoria también es vuestra».

Las estrellas de Senegal celebran la decisión del TAS

Mané no fue el único que celebró la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Varios jugadores de la selección senegalesa expresaron su alegría en sus redes sociales pocos minutos después de que se anunciara el fallo.

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Entre los más destacados estuvo Kalidou Koulibaly, que compartió una imagen publicada por la cuenta de la Federación Senegalesa de Fútbol con un mensaje muy claro: «Seguimos siendo campeones de África».

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La imagen incluía escenas de la celebración del título de la selección en Marruecos, junto a las dos estrellas que simbolizan los dos títulos continentales de Senegal. Koulibaly escribió además «Welcome back home», acompañando su mensaje con corazones y estrellas.

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Pape Sarr, por su parte, optó por un tono irónico: publicó una foto suya con el trofeo de la Copa Africana de Naciones y escribió «So ⭐⭐⭐ now or not», en alusión a la posibilidad de contar una tercera estrella, junto a varios emoticonos.

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Habib Diarra publicó una imagen de celebración en la que aparecía con la medalla y el trofeo continental, mientras que El Hadji Malick Diouf lo celebró con los colores de su país, compartiendo la bandera senegalesa junto a dos estrellas y varios emoticonos.

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Así, la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo devolvió el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a las vitrinas de Senegal, poniendo fin a uno de los casos más polémicos del torneo, mientras Mané eligió celebrar la victoria con un mensaje conciliador dirigido a la parte marroquí.