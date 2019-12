Ceferin, presidente de la UEFA carga contra el VAR: “Es un desastre”

Aleksander Ceferin ha vuelto a mostrar su descontento con el VAR. Ya en el pasado argumentó que causaba mucha confusión antes de verse obligado a instaurarlo en las competiciones europeas.

En una entrevista con The Mirror ha vuelto a expresar esas dudas y a explicar por qué no le gusta.

“Es un desastre, en el tema del fuera de juego no creo que uno o dos centímetros sean suficientes para pitarlos. No puede ser que por tener la nariz larga sea o no fuera de juego, no es suficiente”.