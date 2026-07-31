Aleksander Ceferin, presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), es el principal opositor de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en lo relativo al proyecto de abrir las competiciones mundiales a inversores del sector privado, lo que podría permitir la venta de participaciones del valor comercial de la Copa del Mundo.

Ceferin, el abogado esloveno que comenzó su carrera en el derecho deportivo antes de asumir la presidencia de la Federación Eslovena de Fútbol, ascendió a la presidencia de la UEFA en 2016, el mismo año en que Infantino se convirtió en presidente de la FIFA.

Ambos hombres habían trabajado juntos anteriormente dentro de la UEFA, pero su relación se transformó gradualmente en un enfrentamiento por el futuro del fútbol internacional y su rumbo comercial, según el diario británico Daily Mail.

Lee también

«¿Por qué le preguntan por su religión?»: nueva polémica en Francia en torno a Zidane

Hoeness sobre los rumores del Real Madrid: aunque venga el emperador de China, no negociaremos con él

El rechazo del proyecto de los inversores constituye el episodio más reciente de este enfrentamiento. Las 55 asociaciones de la UEFA acordaron por unanimidad amenazar con boicotear las competiciones de la FIFA si el proyecto sigue adelante, en un pulso que Ceferin considera una defensa del modelo del fútbol europeo y un rechazo a convertir el deporte en una mercancía para los inversores.

Esta no fue la primera confrontación entre ambos. Ceferin se opuso con firmeza a la gestión de la FIFA de algunos asuntos del Mundial de 2026, además de criticar cambios reglamentarios como las pausas obligatorias de hidratación, y rechazó los planes de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, calificando la idea de «mala».

La discrepancia también se agudizó a raíz del Mundial de Clubes con su formato ampliado, que la UEFA consideró una amenaza para la competición de la Liga de Campeones de Europa, en medio de la saturación del calendario de partidos y el agotamiento de los jugadores.

Ceferin advirtió de que aumentar el número de partidos entra en conflicto con la protección de los jugadores, y afirmó: «El calendario está excesivamente saturado. Los jugadores están sobrecargados y se exponen a lesiones».

Discrepancia comercial

La discrepancia comercial entre ambas partes se remonta a años anteriores. En 2018, acusó a Infantino de «vender el alma del fútbol», al afirmar: «El dinero no manda. El fútbol no está en venta».

Asimismo, Ceferin encabezó en 2021 el enfrentamiento contra el proyecto de la Superliga Europea, en cuya fundación participaron grandes clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United. Defendió entonces el modelo de la competición abierta y el mérito deportivo, y describió el proyecto como «un escupitajo en la cara de los aficionados al fútbol y de la sociedad en su conjunto».

La relación se tensó aún más durante el congreso anual de la FIFA el pasado mes de mayo, después de que Infantino llegara con más de dos horas de retraso, tras haber acompañado a Donald Trump en una gira diplomática por Oriente Medio.

Ceferin encabezó la retirada de varios representantes de las federaciones europeas durante el descanso, y acusó a Infantino de anteponer «los intereses políticos particulares» a la gobernanza del fútbol, algo que el presidente de la FIFA rechazó.

Acusaciones contra Ceferin

Y pese a que Ceferin se presenta como defensor de la independencia del fútbol frente a los intereses comerciales y políticos, su trayectoria no ha estado exenta de polémica.

En 2017, una investigación periodística sostuvo que no cumplía los requisitos de experiencia exigidos para asumir la presidencia de la Federación Eslovena de Fútbol, unas acusaciones que no le impidieron ascender posteriormente a la presidencia de la UEFA.

Con la escalada del enfrentamiento en torno a «FIFA Forward Enterprise», parece que el conflicto entre Ceferin e Infantino ha entrado en una nueva etapa. En esta ocasión la discrepancia no gira en torno a una competición o un reglamento concreto, sino en torno a cómo gestionar el fútbol mundial y quién tiene derecho a beneficiarse de su valor comercial.