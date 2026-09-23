El esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol, dirigió duras críticas indirectas a la Federación Internacional (FIFA), asegurando que la confianza en el mundo del fútbol sigue perdida pese al colapso del polémico proyecto de inversión privada que pretendía vender parte de los derechos del deporte a inversores.

Las declaraciones de Ceferin llegaron en un discurso grabado en vídeo, que pronunció este miércoles durante la "Cumbre del Fútbol Portugués", sus primeras declaraciones públicas desde que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentara contener la crisis y propusiera revisar el mecanismo de toma de decisiones dentro del organismo rector.

Unidad y transparencia: pilares amenazados

El presidente de la UEFA subrayó que la preservación del deporte se basa en principios innegociables, afirmando: "La confianza en nuestro deporte se sustenta en tres pilares: la unidad, la transparencia y una gobernanza que sirva a la mayoría y no a unos pocos. Durante el último periodo, estos tres pilares han sido ignorados por personas que juraron protegerlos".

Aleksander Ceferin añadió en tono contundente: "Pero no todos anteponen el interés del deporte a sus ambiciones personales".

Ceferin prosiguió en su mensaje, que pareció dirigido directamente a Zúrich: "El proyecto que desgarró la unidad del fútbol mundial puede haber sido cancelado, pero la confianza que socavó aún no ha regresado, y reconstruirla es nuestra tarea ahora".

Aunque no mencionó por su nombre ni a Gianni Infantino ni a la FIFA, sus alusiones eran claras respecto a la propuesta que sacudió los cimientos del deporte, relativa a la venta de una participación del 20 por ciento de los derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial, a inversores del sector privado. Se trata del plan que fue abortado y cancelado el pasado mes de julio tras una oposición feroz y contundente de la UEFA, la Confederación Asiática y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Ceferin cerró sus declaraciones con un mensaje tajante que la Unión Europea ha repetido durante mucho tiempo: "El fútbol no está en venta. Este es un mensaje que la UEFA ha promovido durante años, y confío en que esta cumbre contribuirá a difundirlo de forma más amplia".

El intento de Infantino de contener la crisis

Las declaraciones del presidente de la UEFA llegaron apenas dos días después de que Infantino intentara amortiguar el enojo, mediante un mensaje oficial dirigido al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las federaciones nacionales miembro, que suman 211 federaciones.

Infantino anunció en su mensaje que solicitará al Consejo encomendar a una entidad independiente la realización de una revisión integral del marco de gobernanza de la Federación Internacional en lo relativo a las grandes iniciativas estratégicas, proponiendo la celebración de amplias consultas con las confederaciones continentales y nacionales y el resto de las partes interesadas sobre las vías para reforzar los mecanismos de toma de decisiones.

Aclaró que cualquier posible revisión podría incluir los roles del presidente, la Oficina Ejecutiva y el Consejo, junto con el estudio de vías para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, en un intento por restaurar la imagen de la institución.

Sin embargo, el mensaje de Infantino, hasta ahora, no ha logrado calmar las inquietudes de varias de las grandes federaciones que criticaron con dureza su forma de gestionar el proyecto de inversión propuesto.

El presidente de la FIFA había confirmado su determinación de continuar al frente de la Federación Internacional, y se espera que se presente a un nuevo mandato en las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2027.

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Al cierre de su discurso, Ceferin subrayó la necesidad de recordar a los responsables la esencia de su misión, afirmando: "El fútbol seguirá a salvo mientras quienes lo dirigen recuerden siempre para quién lo dirigen".